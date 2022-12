Asi 34000 zdravotníkov požiadalo o vyplatenie stabilizačného príspevku

Bratislava 29. decembra (TASR) - Vyše 34.000 zdravotníckych pracovníkov požiadalo o vyplatenie stabilizačného príspevku. Pre TASR to uviedli z komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



"Do 31. decembra bude vyplatený preddavok vo výške 2500 eur, ktorý bude pripísaný na účet zamestnanca," doplnil rezort. V januári by im malo prísť odhadom po zrazení preddavku dane ešte približne 1500 eur.



Prezidentka vo štvrtok podpísala novelu zákona, ktorá oslobodí stabilizačné príspevky pre zdravotníkov od zdravotných a sociálnych odvodov. Zo stabilizačného príspevku 5000 eur tak zaplatia len daň.