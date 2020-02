Asi pätina rodičov nie je schopná rozprávať sa s deťmi o alkohole

Bratislava 18. februára (TASR) – Približne pätina (19 percent) rodičov priznáva svoju neschopnosť podnietiť a viesť so svojim dieťaťom rozhovor o alkohole. Poukázalo na to občianske združenie (OZ) Fórum Pi s rozumom Slovensko (FPSR) v rámci projektu Hovorme o alkohole. Uviedlo, že viac ako štvrtina rodičov, presne 27 percent, sa pri alkohole spolieha na osvetovú prácu školy.



Predseda predstavenstva občianskeho združenia FPSR Erik Čížek priblížil, že na prahu šiesteho ročníka vykazoval program Hovorme o alkohole za svoju históriu prednášky špeciálne vyškolených lektorov v 190 školách pre spolu 15.419 žiakov. "Naše sústavné úsilie nemení nič na tom, že úloha rodičov je v komplexnom výchovnom procese tá najdôležitejšia. Škola ani my nedokážeme túto rolu naplno suplovať," skonštatoval Čížek s tým, že ak má rodina dobre nastavený hodnotový rebríček, potom deti vedia povedať alkoholu "jasné nie".



Podľa občianskeho združenia štatistiky hovoria o tom, že čím skôr človek začne požívať alkohol, tým väčšia je hrozba, že mu podľahne. V priemere štyria z desiatich ľudí, ktorí začnú konzumovať alkohol pred dosiahnutím 15. roku života, sa napokon stanú závislými. Štatistiky poukázali i na to, že približne štvrtina rodičov sama ponúkla svojim deťom medzi 12. a 14. rokom symbolický prípitok či ochutnanie alkoholu. Najčastejšie to bolo pivo (68 percent) a víno (16 percent).



Čížek poukázal na rozšírený mýtus, že tieto nápoje sú neškodnejšie ako tvrdý alkohol. "V pollitri piva alebo dvoch deci vína sa nachádza zhruba rovnaké množstvo alkoholu ako v poháriku destilátu či liehoviny," zdôraznil s dôvetkom, že mnoho rodičov neberie do úvahy, že takéto navonok nevinné konanie, ktoré majú tendenciu považovať za akési vhodné poučenie pod dohľadom, môže u dieťaťa spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti a podporiť jeho sklon k budúcej závislosti na návykových látkach.



Psychológ Josef Šedivý doplnil, že je veľký rozdiel medzi tým, keď dieťa vníma alkohol ako čosi výnimočné, a tým, že ho vníma ako úplne bežnú a niekedy aj neodmysliteľnú súčasť života. "Alkohol sa v našej spoločnosti spája s rituálmi a rôzne oslavy k nim patria. Záleží na nás, či podobné stereotypy chceme budovať u detí," komentoval.



Šedivý však jednoznačne odporúča rodičom nerozdávať striktné zákazy či tresty. "Čo dieťaťu, najmä staršiemu, zakazujeme, po tom silnejšie túži. Deťom by sme mali vysvetliť, že alkohol nie je znakom úspechu, zrelosti a atraktivity človeka, a keď sa to s ním preženie, dokáže rozvrátiť zdravie, vzťahy i celkovú spoločenskú funkčnosť," uzavrel.