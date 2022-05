Inkasné agentúry chcú zefektívnenie procesu oddlženia fyzických osôb

Bratislava 9. mája (TASR) - Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) diskutovala s Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR o zefektívnení procesu oddlženia fyzických osôb. Asociácia navrhuje adresnejšie oddlžovanie, tiež vybalansovanie vzťahu dlžníka a veriteľa v procese oddlženia.



Súčasné podmienky oddlženia fyzických osôb sú podľa ASINS zneužívané. "Na Slovensku sa môže oddlžiť aj človek s príjmom nad 2000 eur mesačne, aj človek, ktorý sa zbaví majetku, aby nemusel vyplatiť svojich veriteľov. A môže sa oddlžiť aj občan s nadštandardným príjmom. Skrátka nikto nepreveruje a nebráni oddlženiu bonitných občanov," vysvetlil viceprezident asociácie Pavol Jakubov.



Navrhujú, aby bol dlžník oprávnený požiadať o oddlženie len v prípade platobnej neschopnosti, ktorú musí preukázať. Takýmto návrhom dokáže Centrum právnej pomoci podľa ASINS selektovať dlžníkov, ktorí skutočne potrebujú oddlženie a identifikovať dlžníkov, ktorí nemajú ochotu platiť svoje dlhy.



Prvotné aplikovanie oddlženia by malo byť podľa nich realizované formou splátkového kalendára. Má sa tým preukázať poctivý zámer dlžníka. Navrhujú tiež trojročnú skúšobnú dobu, počas ktorej by bol dlžník povinný splácať minimálne 30 eur mesačne. Dôkazné bremeno o potrebe oddlženia by sa malo preniesť podľa ASINS na dlžníka. Asociácia by privítala aj zverejňovanie zoznamu dlžníkov vo vzťahu k pôžičkám zo strany Centra právnej pomoci.



"Môžeme potvrdiť, že prebehla odborná diskusia k uplatňovaniu inštitútu. Ministerstvo informovalo ASINS o pripravovaných zmenách, ktoré sa týkajú najmä transparentnosti vedenia konania v rámci opatrení z plánu obnovy," reagoval Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SR.



"Nedá sa povedať, že právna úprava by si ´vyžadovala zmeny´, avšak vždy je priestor na úvahy o väčšej transparentnosti," dodal s tým, že sa to pokúsia naplniť aj spoluprácou s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.