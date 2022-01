Lekárska komora a súkromní lekári kritizujú zmenu predpisovania liekov

Bratislava 12. januára (TASR) - Aj Slovenská lekárska komora (SLK) a Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR kritizujú prijatie novely, ktorá mení podmienky predpisovania liekov a zdravotníckych pomôcok. Vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o pozastavenie jej účinnosti a odbornú diskusiu s dotknutými stranami.



Obe spoločnosti kritizujú, že novela neprešla riadnym pripomienkovým konaním a dotknuté strany sa k nej nemali možnosť vyjadriť. ASL konštatuje, že zmena sa týka viacerých strán, ako sú pacienti, lekári, nemocnice či lekárne, a preto jej mala predchádzať široká diskusia.



SLK poukázalo na to, že prijatím novely zákona je delegovaný predpis cestou ambulancie všeobecného lekára výrazne obmedzený, až nemožný. ASL dodala, že úprava poškodzuje všeobecného lekára, ktorého vylučuje z procesu starostlivosti napríklad pacientov s viacerými ochoreniami.



"Vytratí sa napríklad možnosť všeobecného lekára posúdiť pacienta komplexne, zhodnotiť jeho problémy v súvislostiach, zhodnotiť možné duplicity liečby a zamedziť negatívne vplyvy na pacienta, lebo práve všeobecný lekár sa dostane ku všetkým informáciám o pacientovi v elektronickej zdravotnej knižke," priblížila ASL. Podľa SLK ide o obmedzenie prístupu pacienta k zdravotnej starostlivosti. Upozorňuje tiež na to, že úprava môže viesť k neúmernému zaťaženiu pacientov a chaosu.



Novela podľa ASL nevyrieši záťaž všeobecných lekárov ani lekárov špecialistov. "Naopak, znamená zbytočné napätie medzi lekármi navzájom a zároveň aj napätie medzi lekármi a pacientmi, ktorým sa radikálne zhorší dostupnosť liekov," uviedla asociácia v stanovisku.



SLK dodala, že na takúto zmenu nie sú pripravené ani ústavné zdravotnícke zariadenia. "Mnohé z nich nemajú napríklad špecialistov vo všetkých odboroch a nebudú tak môcť pacientovi po prepustení z nemocnice predpísať potrebnú liečbu. Všeobecný lekár nebude mať povinnosť a už ani možnosť zabezpečiť preskripciu liekov, ktoré indikoval lekár počas hospitalizácie," spresnili.



ASL uviedla, že o veci už intenzívne komunikuje s rezortom zdravotníctva a so zdravotníckym výborom Národnej rady SR. Cieľom týchto diskusií je podľa asociácie doriešenie statusu nemocníc ako predpisujúceho subjektu či doriešenie právnych vzťahov pri predpisovaní liekov medzi lekármi jednotlivých segmentov na základe vzájomnej diskusie tak, aby bol mechanizmus čo najvýhodnejší pre všetky strany.