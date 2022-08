ASL kritizuje,že sa o zvyšovaní miezd rokuje len s časťou zdravotníkov

Bratislava 12. augusta (TASR) - Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR kritizuje, že vláda rokuje o zvyšovaní platov len s časťou zdravotníkov. "Zúženie zdravotníctva len na odbory, respektíve ich časť, je schematické zúženie problémov zdravotníctva. Dôsledky môžu byť fatálne, pretože zdravotníctvo sú aj ambulantní lekári, ambulantné sestry a ďalší zdravotnícky personál," uviedla.



ASL poukazuje na to, že ambulantní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú pri rokovaniach "vynechávaní z hry". Odborné rokovania o zdravotníctve podľa nej musia byť s odborníkmi, inak smerujú k rozvratu zdravotníctva.



Ambulantní lekári pripomínajú, že zabezpečujú viac ako 60 percent zdravotnej starostlivosti a okrem starostlivosti o pacientov manažujú a materiálne zabezpečujú celý chod svojich ambulancií. "Nemáme pracovnú dobu, po skončení ordinačných hodín trávime čas administratívou a zabezpečovaním všetkého potrebného pre chod ambulancií," priblížila ASL.



Dodala, že všetky vyspelé krajiny sveta si v dnešnej dobe uvedomujú význam prednemocničnej ambulantnej starostlivosti a dokazujú to zvýšením ich platieb. "Táto vláda, naopak, najviac prispieva k najhlbšiemu rozvratu zdravotníctva," doplnila asociácia.



Na Úrade vlády SR sa v utorok (9. 8.) uskutočnilo už druhé rokovanie k zvyšovaniu platov zdravotníkov. Zúčastnili sa ho premiér Eduard Heger (OĽANO), zástupcovia ministerstiev financií a zdravotníctva, lekárske a sesterské odbory. Konkrétny návrh rastu platov lekárov a sestier ich zástupcovia nedostali. Viaceré zdravotnícke organizácie kritizujú, že ich k rokovaniam neprizvali. Podľa Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív by mali byť na rokovania prizvaní všetci relevantní zástupcovia.



Visolajský minulý mesiac reagoval, že rokovania o mzdách sú úlohou práce odborových organizácií, nie komôr. Predseda vlády zdôraznil, že sa rokuje o všetkých zložkách v zdravotníctve. Rezort zdravotníctva opakovane tvrdí, že zdravotnícke organizácie o priebehu rokovaní informuje.