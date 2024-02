Súkromní lekári: Navrhovaný nárast financií je absurdne nízky

Bratislava 7. februára (TASR) - Nárast financií pre ambulantný sektor, ktorý rezort zdravotníctva navrhuje vo vyhláške k prerozdeleniu zdrojov pre zdravotníctvo na tento rok, je absurdne nízky a likvidačný. Poukázala na to Asociácia súkromných lekárov (ASL). Žiada preto navýšenie. V prípade, že sa situácia nezmení, hrozí podľa nej zníženie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, plošné zavádzanie poplatkov a redukcia administratívnych výkonov.



"Ak máme medziročný rast inflácie 10,5 percenta, navrhovaný nárast znamená pokles reálne disponibilných zdrojov na prevádzku zdravotníckych zariadení a krytie ich nákladov. V praxi to znamená, aj to, že nevieme získať personál, pretože nevieme v mzdových podmienkach konkurovať ústavným zariadeniam, ktoré majú rast miezd garantovaný, krytý rozpočtom a nie sú zaťažené odvodmi, pretože ich neplatia," poznamenala vo svojom stanovisku.



Asociácia preto žiada otvoriť rokovania. Chce garanciu nárastu zdrojov do ambulantného sektora porovnateľného s nárastom v ústavnej zdravotnej starostlivosti najneskôr od 1. júla. "Pre porovnanie v ústavnej starostlivosti je deklarovaný trikrát vyšší nárast zdrojov ako v ambulantnom sektore," uzavrela.



Vyhlášku predložilo ministerstvo zdravotníctva v stredu do medzirezortného pripomienkového konania. Účinná by mohla byť podľa neho od marca.