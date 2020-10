ASL SR: Zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti je ohrozené

Bratislava 29. októbra (TASR) - Zabezpečenie čo najväčšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti je v súčasnosti reálne ohrozené. V stanovisku pre TASR to uviedla Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR. Zdôvodňuje to tým, že v ambulanciách pracujú tisícky lekárov starších ako 65 rokov či lekárov s vážnymi diagnózami, ktorí stále pracujú, lebo ich nemá kto nahradiť.



"Je nás málo a aj tí mladší sú preťažení. Nemocnice zatvárajú svoje oddelenia, ambulancie. Dochádza v nich k reprofilizácii a mnohí ich zdravotnícki pracovníci sú v karanténe. Ich pacienti smerujú k nám, do neštátnych ambulancií," komentovali súkromní lekári s tým, že ich cieľom je pomáhať aj naďalej pacientom, a to za najvyššej možnej miery bezpečnosti.



Lekári z asociácie preto zvažujú možnosť využiť právo nezúčastniť sa na celoplošnom testovaní. Vedú ich k tomu, obavy z možnej chyby pri množstve úkonov, a tiež únava personálu zúčastneného pri testovaní, pri spracovaní, administrácii dobrovoľníkmi bez jasnej právnej zodpovednosti, ako aj kumulácia občanov a s tým súvisiaca zvýšená možnosť komunitného prenosu.



ASL preto žiada, aby bol zdravotnícky personál a jeho blízki otestovaní certifikovaným antigénovým testom. Má sa tak však stať v pokoji, bez časového stresu, za dodržania prísnych epidemiologických podmienok a vysoko erudovaným personálom v zdravotníckych zariadeniach.



"Nežiadame žiadne testy od štátu, nakoľko po prvotných vyjadreniach o platnosti akéhokoľvek testu certifikovaného v Európskej únii, sme si ich zakúpili. Nežiadame ani žiadnu odmenu pre personál a v prípade pozitívneho výsledku nastúpime na povinnú karanténu. Nežiadame ani dohľad armády. Túto úlohu sme schopní splniť riadne a zodpovedne aj bez neho," uviedla asociácia.



Žiada o uznanie výsledkov certifikovaných antigénových testov na ochorenie COVID-19 zrealizovaných v piatok (30. 10.) na svojich pracoviskách, ktoré sa urobí odborne s tým, že o výsledku sa vystaví riadne lekárske potvrdenie pre každú testovanú osobu a overeným prístupom cez Národné centrum zdravotníckych informácií zadá povinné hlásenie. Asociácia to chce urobiť z dôvodu, aby sa predišlo zatvoreniu stoviek ambulancií tých lekárov, ktorí využijú svoje právo a z objektívnych dôvodov sa na plošnom testovaní nezúčastnia, a tiež tých lekárov, ktorí môžu byť nakazení pri hroziacom komunitnom prenose.