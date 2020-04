Súkromné laboratóriá môžu urobiť 1500 vyšetrení nového koronavírusu

Bratislava 3. apríla (TASR) – Denná vyšetrovacia kapacita nového koronavírusu u súkromných laboratórií sa k dnešku pohybuje k 1500 vyšetreniam. Počas budúceho týždňa sa však môže zdvojnásobiť. Pre TASR to uviedol predseda Asociácie laboratórií (AsLab) Vladimír Ježík. Prízvukoval, že je potrebné rozlišovať medzi vyšetrovacou a odberovou kapacitou.



"Očakáva sa, že počas budúceho týždňa sa táto kapacita môže ešte zdvojnásobiť, aby boli súkromné laboratóriá pripravené na zvyšujúci sa dopyt vyšetrení zo strany štátu, strategických podnikov či samoplatcov," komentoval.



Ako ďalej priblížil, podľa vládneho usmernenia však bude štát posielať vzorky na vyšetrenia do súkromných laboratórií až po prekročení vyšetrovacej kapacity štátu, čo je 1000 vzoriek denne. Jednotliví členovia AsLab preto podľa svojich možností priebežne pracujú na otváraní vlastných odberových miest, pričom spolupracujú s nemocnicami alebo samosprávami miest.



V súčasnosti podľa Ježíka súkromné laboratóriá rokujú so strategickými podnikmi o vyšetrovaní zamestnancov a spustili aj vyšetrovanie samoplatcov, aby boli dostupné vyšetrovacie kapacity využité v čo najväčšej miere. Komentoval, že počas tohto týždňa vzniklo päť odberových miest, z toho dve v Bratislave a po jednom v Malackách, Košiciach a Nitre. Každé z nich má dennú kapacitu približne 100 odberov.



V najbližších dňoch sa očakáva otvorenie ďalších siedmich odberových miest, a to v Poprade, Prešove, Žiline, Považskej Bystrici, Púchove, Ilave a v Kráľovskom Chlmci.



"Vďaka týmto aktivitám stúpa každým dňom počet odberov, treba si však uvedomiť, že zriadeniu každého odberového miesta predchádzajú rokovania, povolenia, zmluvy a podobne, čiže to nie je vždy otázka hodín, ale dní," komentoval Ježík s dôvetkom, že dobrou správou je, že popri spomenutých odberových miestach už sa v týchto dňoch spustili aj vyšetrovania vo viacerých strategických podnikoch a zdravotníckych zariadeniach.



Počas budúceho týždňa by sa mali podľa jeho slov rozbehnúť už naplno, čo znamená ďalšie tisícky vyšetrení. "Svoje vyšetrovacie, logistické a personálne kapacity však laboratóriá plánujú priebežne zvyšovať úmerne potrebám," uzavrel.



AsLab združuje najväčších súkromných poskytovateľov laboratórnej diagnostiky na Slovensku, teda spoločnosti Medirex, Klinická biochémia, Alpha Medical a Synlab. Cena za vyšetrenia pre samoplatcov sa pohybuje v rozmedzí od 59,90 do 70 eur.



Žiaden z nich nebol pozitívny na COVID-19. "Zdravotníkov sme testovali v režime samoplatcov. Žiaden si však za testy neplatil. Náklady na test hradí Alpha medical," informoval Lednický. Testovanie zdravotníckych pracovníkov na vlastné náklady ponúklo toto laboratórium viacerým nemocniciam.



Testovanie vo štvrtok naplno spustili v mestách Bratislava, Dunajská Streda a Humenné. "Začali sme tiež prijímať vzorky od partnerských zdravotníckych zariadení. Čísla o testovaných budeme reportovať štátu ihneď ako budú vzorky vyhodnotené, teda do 24 až 48 hodín," doplnil s tým, že vo štvrtok Alpha medical zanalyzovala vzorky od 250 pacientov z Corona Drive a doručených do laboratórií.