ASL:Zvýšenie financií pre ambulancie je pomoc, no stále nie dostatočná

Bratislava 31. marca (TASR) - Asociácia súkromných lekárov (ASL) víta zvýšenie zdrojov pre ambulantný sektor na tento rok. Pomoc však podľa nej vzhľadom na rastúce náklady ambulancií stále nie je dostatočná. ASL to uviedla v reakcii na vyhlášku o prerozdeľovacom mechanizme pre zdravotné poisťovne, ktorú rezort zdravotníctva zverejnil vo štvrtok (30. 3.).



Rezort zdravotníctva v rámci vyhlášky vyčlenil na zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti o 20 percent zdrojov viac oproti roku 2022, čo predstavuje nárast o 284 miliónov eur. "Pre ambulantný sektor je 20-percentný nárast síce pomocou, ale stále nie dostatočným riešením v prostredí, keď je notoricky známy rast nákladov na energie a ostatné komodity a tiež mzdové nároky sestier a ostatných zdravotníckych povolaní, ktoré chcú mať plat porovnateľný s platom zamestnancov v nemocniciach," uviedla asociácia.



Vyjadrila tiež obavu, či deklarované zvýšenie bude reálne kryté zdrojmi, ktoré do poisťovní "natečú". "Táto obava je vzhľadom na doterajší vývoj naprieč celým sektorom zdravotníctva a cítime ju aj pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami," skonštatovala ASL. Upozornila, že napriek dohode s poisťovňami hrozí, že mnohí poskytovatelia budú musieť pristúpiť k zavedeniu poplatkov.



ASL zároveň ocenila, že vyhláška počíta s nárastom nákladov pre segment spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. "Sú to síce len dve percentá, ale po dlhej dobe je to prelom v názore, že v tomto segmente nie je potrebný nárast, a naopak, očakávalo sa šetrenie," skonštatovala.