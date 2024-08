Asociácia: Bez dofinancovania hrozí výpadok zdravotnej starostlivosti

Bratislava 7. augusta (TASR) - Bez dofinancovania sektora hrozí výpadok zdravotnej starostlivosti. Na stredajšej tlačovej konferencii na to upozornila zdravotnícka sekcia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. Nedostatok financií v sektore by sa podľa zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nemal riešiť konsolidáciou na úkor pacienta. Zdôraznili, že situáciu by mala riešiť vláda navýšením rozpočtu, v ktorom podľa ich slov chýba zhruba 250 až 300 miliónov eur.



Odborníci pripomenuli, že na nedostatočný rozpočet pre zdravotníctvo upozorňovali už pri jeho príprave. "Preto sme s veľkou nevôľou prijali správu, že sa prediskutúva návrh ozdravných opatrení Všeobecnej zdravotnej poisťovni vzhľadom na jej veľké hospodárske problémy. Chápeme nutnosti konsolidácie, ale úspory z toho, čo nebolo vyplatené, nie je možné jednoducho nájsť a realizovať. Ak už majú byť nachádzané, musí to byť na úkor pacienta a my túto politiku odmietame. Keď majú byť nejaké úspory nájdené, musia byť nájdené za všetky sektory," povedal prvý viceprezident asociácie Roman Karlubík.



Zástupcovia Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) a Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR upozornili, že ich členovia majú platné zmluvy so zdravotnými poisťovňami len do konca septembra. Tiež, že nemajú priestor šetriť a bez dofinancovania hrozí, že zmluvy so zdravotnými poisťovňami nepredĺžia. Upozornili, že tak môže dôjsť k zatváraniu ambulancií či zavádzaniu priamych platieb za poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Priestor na finančnú redukciu nevidí ani šéf Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko.



Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) SR ozrejmila, že aktuálne všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku predpokladajú stratové hospodárske výsledky. "Na to aby sme splnili záväzky poskytovateľom, nám bude chýbať 305 miliónov," spresnila výkonná riaditeľka ASP SR Dajana Petríková.



Odborníci sa zároveň zhodli, že je nefér "pranierovať" za vzniknutú finančnú situáciu v sektore zdravotné poisťovne, keďže problémy podľa nich spôsobil zle nastavený rozpočet. "Toto nie je schopná riešiť žiadna poisťovňa," skonštatovali s tým, že problém treba riešiť na úrovni ministerstiev zdravotníctva a financií a na úrovni vlády. Dodali, že v prípade nedofinancovania majú pripravený súbor viacerých opatrení, ku ktorým budú nútení pristúpiť.



Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) už skôr avizovala, že bude o dofinancovaní sektora v tomto roku rokovať s ministrom financií. "Aktuálne čakáme na vypracovanie ozdravného plánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v nadväznosti na to čakáme, aj aká bude možno prognóza a prepočet ekonomicky aktívneho obyvateľstva, pretože myslíme si, že aj tam budeme mať určite nejaké výpadky," ozrejmila.