Asociácia: Diskusia o nevyhnutnosti stratifikácie nemocníc je dobrá

Bratislava 3. januára (TASR) – Je dobré, že v parlamente sa otvorila otázka o nevyhnutnosti stratifikácie nemocníc, ale aj celého zdravotníckeho systému, hoci zákon sa napokon neprijal. Pre TASR to v reakcii na tohtoročné udalosti v zdravotníctve povedal prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko. Podľa neho bude diskusia o rozvrstvení zdravotníckeho systému, ktoré je odborne pomerne dobre pripravená, naďalej pokračovať.



Za pozitívum roka 2019 v zdravotníctve tiež považuje vytvorenie inštitútu praktickej sestry. „Len do nemocníc ANS sme prijali tento rok minimálne 400 praktických sestier. Pomohlo to stabilizovať situáciu v nemocniciach a riešiť veľké personálne problémy, ktoré momentálne majú,“ priblížil Petko.



Hlavné negatíva sú podľa neho nedostatok lekárov a nedostatok financií v systéme. „Dofinancovanie sa konalo až v decembri, čo celý rok vytváralo veľké napätie najmä medzi nemocnicami a poisťovňami. Je veľmi ťažké nastavovať finančné plány a plány rozvoja nemocníc, keď neviete, ako bude vyzerať financovanie v danom roku,“ tvrdí prezident ANS.



„Aj budúcoročný rozpočet bude potrebné dofinancovať, pretože už dnes je jasné, že v ňom chýba asi 200 miliónov eur,“ konštatuje. Ďalšou výzvou je podľa neho definovať, ako sa má realizovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti od všeobecného lekára až po špecializované pracoviská, s čím súvisí práve stratifikácia nemocníc. „Keď nenaplníme túto výzvu, systém nikdy nebude efektívny a nebude poskytovať pacientovi tú starostlivosť, ktorú si zaslúži,“ hovorí Petko. Ďalšou výzvou do budúceho roka je podľa neho vyriešiť nedostatok sestier vo veľkých univerzitných nemocniciach a nedostatok lekárov v menších nemocniciach, združených v ANS.