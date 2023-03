Bratislava 29. marca (TASR) - Slovenská asociácia dopravných a obchodných pilotov neodporúča spájanie letiek rezortu vnútra a dopravy. Zlúčenie leteckých útvarov by podľa nej neprinieslo bezpečnostný ani ekonomický prínos. Požaduje preto stiahnutie návrhu z medzirezortného pripomienkovaného konania. Rovnako tak navrhuje opätovné posúdenie jeho vhodnosti. Otvorený list adresuje trom najvyšším ústavným činiteľom.



"Po dôkladnom preštudovaní všetkých materiálov, analýz a pripomienok sa dôvodne domnievame, že zlúčenie leteckých útvarov by určite neprinieslo žiadny bezpečnostný a vysoko pravdepodobne ani ekonomický prínos, ba priam práve naopak," konštatuje prezident asociácie Marián Majtán.



Podľa asociácie je vysoko pravdepodobné, že navrhované riešenie spôsobí destabilizáciu a kompletné znefunkčnenie nielen prevádzky letúnov Leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR, ale aj prevádzky vrtuľníkov na dlhé obdobie. Nemyslí si, že Ministerstvo obrany SR je v súčasnosti schopné zabezpečiť adekvátnu úroveň bezpečnosti letovej prevádzky. Za neprípustné tiež považuje, že by preprava najvyšších predstaviteľov štátu bola zabezpečovaná s oveľa nižším bezpečnostným štandardom, ako je bežne dostupná komerčná letecká doprava.



Predložený materiál nie je podľa asociácie analýzou, označuje ju skôr za "nedokonale premyslenú akciou jednotlivcov". Hovorí o tendenčnom a sugestívnom podsúvaní posúdenia možnosti zlúčenia, namiesto posúdenia jeho vhodnosti. Poukazuje tiež na absenciu širšej diskusie na odbornej úrovni. Priebeh celého procesu označuje za neštandardný, znepokojujúci a neprofesionálny, degradujúci sám o sebe základné bezpečnostné princípy v samotnej leteckej prevádzke ako takej.



"Z pohľadu posúdenia vhodnosti môžeme konštatovať, že neexistuje jediné opodstatnenie v prospech delimitácie letúnov do štruktúr ozbrojených síl," poznamenal Majtán.



Rozhodnúť o zlúčení letiek sa má na základe výsledkov analýzy. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď poukazuje na to, že Slovensko je jedinou krajinou v rámci Európskej únie a NATO, kde funguje vládna letka pod rezortom vnútra. Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec nie je za spájanie.



O možnom zlúčení leteckých útvarov sa diskutovalo v minulosti už viackrát. Myšlienku presadzoval z pozície ministra obrany Ľubomír Galko, proti bol vtedajší minister vnútra Daniel Lipšic. Definitívne stanovisko už vláda Ivety Radičovej nestihla prijať. S návrhom na spájanie sa nestotožnil ani nasledujúci šéf rezortu vnútra Robert Kaliňák.



Ministri vnútra argumentovali najmä tým, že Letecký útvar MV SR je civilnou letkou, ktorá sa riadi inými pravidlami ako vojenská. Argumentovali napríklad tým, že v krízových situáciách dostane civilná letka povolenie jednoduchšie.