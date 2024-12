Asociácia hospicovej starostlivosti apeluje na prezidenta

Bratislava 9. decembra (TASR) - Zástupcovia Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska (AHAPS) žiadajú prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby využil svoju autoritu na záchranu hospicovej starostlivosti na Slovensku. Vyzvali ho na stretnutie k tejto téme do konca roka. Vyplýva to z listu, ktorý zaslali hlave štátu. TASR o tom za Spišskú katolícku charitu informoval Ladislav Bariak.



"Naša výzva je apelom nielen na konkrétne kroky, ale aj na hodnoty, ktoré by mali byť základom každej spoločnosti," napísali v liste. Vysvetlili, že hospice sú v kritickej situácii, keďže financie z verejného zdravotného poistenia pokrývajú len polovicu ich skutočných nákladov. Problémy zariadení sú podľa ich slov nielen vecou legislatívy, ale aj otázkou dôstojnosti na konci ľudského života.



Prezident má podľa nich autoritu apelovať na ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) a ďalších kompetentných, aby sa tejto otázke venovali s naliehavosťou, ktorú si zaslúži. "Ste osobnosťou, ktorá dokáže stáť na strane slabých a veríme, že aj v tejto situácii budete hlasom tých, ktorí ho sami nemajú," priblížili zástupcovia. Na osobnom stretnutí chcú prezidentovi tlmočiť aktuálne fakty a konkrétne návrhy riešení.



V liste pripomenuli, že Slovensko sa v pláne obnovy zaviazalo k vytvoreniu aspoň 270 nových lôžok paliatívnej starostlivosti. "Ak však neudržíme už existujúce zariadenia, tento záväzok sa stane nesplniteľným," spresnili. Požadujú okrem iného zabezpečiť podmienky na dodržiavanie zákonných povinností, ako sú personálne normatívy a mzdové nároky. Nevyhnutným krokom pre zachovanie existencie hospicov je podľa nich navýšenie úhrady za lôžkodeň na 230 eur a zrušenie zmluvných limitov zo strany poisťovní.



Na zlú situáciu upozornili zástupcovia AHAPS a prevádzkovatelia hospicov na Slovensku začiatkom decembra. Informovali, že ak sa nezvýšia ceny za ošetrovací deň, hospice môžu čeliť zatváraniu.



Zdravotné poisťovne spresnili, že stanovenie výšky úhrady za lôžkodeň je v kompetencii ministerstva zdravotníctva. Rezort reagoval, že na základe dát od hospicov môže cenu za ošetrovací deň v hospici prehodnotiť. Aktuálne je výška úhrady za ošetrovací deň stanovená cenovým opatrením vo výške 100 eur.