Asociácia kritizuje novelu o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Bratislava 27. mája (TASR) - Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS) kritizuje novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú v polovici mája schválila Národná rady (NR) SR. Zmena zákona podľa asociácie umožní, že do boja proti ochoreniu COVID-19 sa budú môcť zapojiť len lekári, ktorí už majú uznaný svoj diplom. Z novely nie je podľa MALnS jasné ani to, ako sa zdravotnícke zariadenia, ktoré budú potrebovať doplniť lekárske stavy, dozvedia o doktoroch z tretích krajín.



Predseda MALnS Manuchechr Burchanov poukázal na to, že na Slovensku je množstvo lekárov z tretích krajín, ktorí čakajú na schválenie svojho vzdelania. "Aj oni by však mohli pomôcť v boji proti tomuto nebezpečnému vírusu, alebo keď bude potrebovať zdravotníctvo pomoc v iných prípadoch," skonštatoval. Rovnako poukázal na to, že už na začiatku pandémie asociácia vyhlásila iniciatívu "Spojme sa a pomôžme Slovensku", no podľa jeho slov nikto na túto ponuku nezareagoval.



Novele rovnako vyčíta zameranie sa na jediné ochorenie, na COVID-19. "Odborníci po celom svete upozorňujú, že po novom koronavíruse môžu prísť ďalšie vírusy, na ktoré by sme mali byť pripravení. My však v rámci novely riešime iba súčasnú pandémiu. Akoby sme sa vôbec nevedeli poučiť zo súčasnej situácie," komentoval.



Ak by takýmto lekárom umožnili vykonávať stáž aj po uplynutí krízy, podľa Burchanova by sa podstatne lepšie adaptovali na odlišný zdravotný systém na Slovensku oproti ich domovskej krajine. Mieni, že by sa tak zlepšili vyhliadky zahraničných zdravotníkov. Doplnil, že slovenský systém prijatia zahraničných lekárov je jeden z najmenej priateľských, no výrazne by mohol zlepšiť situáciu vo viacerých nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach, ktorým v súčasnosti chýbajú stovky lekárov.