Asociácia Mám Dron ponúka pomoc štátu, reaguje tak na zistenia NKÚ SR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Asociácia Mám Dron ponúka štátu pomoc v súvislosti s riešením problematiky využívania bezpilotných lietadiel na Slovensku. Asociácia to uviedla v reakcii na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý identifikoval vážne bezpečnostné riziká v procese povoľovania a používania dronov.



"Riešenie je okamžité a vieme byť nápomocní. Preto aj touto cestou vyzývame štátne orgány na dialóg na zvrátenie tejto situácie v našej krajine," uvádza asociácia. Tretí sektor podľa nej v tejto oblasti plnohodnotne nahrádza úlohu štátu.



NKÚ SR okrem iného upozornil na to, že štátne inštitúcie nestíhajú reagovať na zásadné zmeny a dynamický technologický vývoj, ktorý priamo súvisí s využívaním bezpilotných lietadiel. Slovensko je podľa národných kontrolórov zároveň poslednou členskou krajinou EÚ, ktorá neprebrala do národnej legislatívy európske nariadenie o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel.