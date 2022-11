Asociácia na ochranu práv pacientov ocenila lekárov a sestry

Bratislava 26. novembra (TASR) – Desať lekárov a desať sestier získalo v týchto dňoch ocenenie Môj lekár a Moja sestra. Ocenených lekárov a sestry vybrala porota menovaná predsedníctvom Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) SR, ktorá podujatie organizuje.



"Cenu každého jedného zdravotníka si v týchto ťažkých časoch uvedomujeme viac ako inokedy. Chápeme lekárov aj sestry, ktorí sa rozhodli odísť z upadávajúceho systému, o to viac si však vážime tých, ktorí to ešte nevzdali a robia pre nás maximum," zdôraznila prezidentka AOPP Mária Lévyová. Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo na šiestom ročníku celoslovenskej pacientskej konferencie.



Špeciálnu cenu verejnosti získali profesorka Želmíra Macejová a sestra Vlasta Kostovská, obe z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. "Ocenením in memoriam si pacienti uctili pamiatku sestry Janky Mačugovej, ktorá pomáhala ťažko a nevyliečiteľne chorým pacientom v novovzniknutom Hepatobiliárnom centre v Michalovciach," uviedli z asociácie.



V kategórii Môj lekár získali ocenenia Želmíra Macejová, Tomáš Dallos, Milan Luknár, Štefan Hrušovský, Vladimír Bella, Irena Dobišová, Ingrid Dzurňáková, Irena Klímová, Dušan Podmanický a Vlastimil Serdahely.



Ocenenia v kategórii Moja sestra získali Soňa Fischerová, Mária Vadovičová, Vlasta Baňasová, Vlasta Kostovská, Zuzana Bukovcová, Beáta Csöbönyeiová, Katarína Mitschová, Mária Tomová, Júlia Pitoňáková a Anna Lipovská.