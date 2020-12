Asociácia nemocníc bude so súkromnými poisťovňami rokovať v januári

Bratislava 12. decembra (TASR) – Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) bude so súkromnými zdravotnými poisťovňami (ZP) rokovať o financovaní budúci rok v januári. Pre TASR to potvrdili zástupcovia ZP Dôvera aj Union ZP, s ktorými sa asociácia stretla v piatok (11. 12.).



"Môžem potvrdiť, že v piatok sa realizovalo rokovanie s ANS s cieľom dohody na financovaní zdravotnej starostlivosti na budúci rok. Rokovanie nebolo ukončené a bude pokračovať v januári 2021," potvrdil pre TASR PR špecialista ZP Dôvera Matej Štepianský.



Hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová uviedla, že spoločne diskutovali o východiskách spolupráce v budúcom roku. Najbližšie sa stretnú začiatkom roka 2021. Dovtedy sa podľa jej slov majú na oboch stranách realizovať prípravné práce, ktorých rámec si dohodli.



"Zhodli sme sa, že prijatý rozpočet pre zdravotníctvo je podhodnotený a budúci rok tak bude pre zdravotníctvo kritický. Najväčším problémom je, že plánované príjmy z odvodov od ekonomicky aktívnych osôb nezohľadňujú vplyv pandémie ani očakávaný výpadok súvisiaci so stagnáciou miezd a vývojom zamestnanosti," uzavrela Dupaľová Ksenzsighová s dôvetkom, že zároveň s veľmi nízkymi platbami štátu za svojich poistencov to spôsobí, že v zdravotníctve budú chýbať ďalšie stovky miliónov eur.