Pondelok 16. marec 2026
Asociácia nemocníc opätovne kritizuje programovú vyhlášku na rok 2026

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) opätovne kritizuje programovú vyhlášku na rok 2026. Upozorňuje na to, že nereflektuje skutočné finančné potreby v nej združených nemocníc. Problémom je podľa nej najmä krytie zákonného rastu miezd zdravotníckych pracovníkov. Avizuje, že pokiaľ rokovania so zdravotnými poisťovňami neprinesú dohodu, môžu nemocnice pristúpiť ku krízovému plánu. TASR o tom informovali z asociácie.

„Zastávame názor, že ak ministerstvo zdravotníctva potvrdilo potrebu ANS vo výške 135 miliónov eur a väčšia časť týchto zdrojov smeruje na zákonné krytie miezd, tak tento medziročný nárast mala programová vyhláška reflektovať,“ skonštatoval prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.

ANS avizovala, že v stredu (18. 3.) ju čakajú rokovania so všetkými troma zdravotnými poisťovňami o nastavení financovania na nasledujúce obdobie. „Veríme, že dôjde k dohode a nemocnice dostanú zdroje, ktoré im štát prikazuje vyplatiť na mzdy zdravotníckych pracovníkov,“ doplnil Pramuk.

Asociácia zároveň upozornila na to, že ak rokovania neprinesú dohodu, má pripravený krízový plán a požiada členské nemocnice o odsúhlasenie jeho realizácie. „Zabezpečenie stabilného fungovania nemocníc a vyplácanie zákonom garantovaných miezd zdravotníckym pracovníkom by malo byť nielen naším úsilím, ale zásadnou prioritou rezortu zdravotníctva. Veríme, že riešenie sa podarí nájsť za rokovacím stolom,“ dodal Pramuk.
