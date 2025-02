Asociácia nemocníc podala podnet na EK pre transakčnú daň

Bratislava 17. februára (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) v spolupráci s ďalšími zdravotníckymi organizáciami podala podnet na Európsku komisiu pre diskriminačné uplatňovanie transakčnej dane v zdravotníctve. Podnet sa týka nerovnakého zaobchádzania so zdravotníckymi zariadeniami, keďže niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú od tejto dane oslobodení, no iní ju musia platiť. TASR o tom informovala ANS.



"Sektor sa zjednotil, pretože sme stále nedostávali žiadne relevantné odpovede. Ide o diskrimináciu a porušenie hospodárskej súťaže. Predsa nemôže byť niekto v tom istom sektore oslobodený od nejakej povinnosti a druhý nie," uviedol prvý viceprezident ANS Igor Pramuk. K podaniu podnetu sa pridali aj ostatné organizácie združené v zdravotníckej sekcii Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.



Podľa ANS nie je možné, aby štátne nemocnice mali výnimku z transakčnej dane, zatiaľ čo súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a neštátne nemocnice museli túto povinnosť plniť. "Táto prax vytvára nerovnaké podmienky v sektore a môže ohroziť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov," upozornila ANS.



Očakáva rýchlu reakciu Európskej komisie, ktorá v minulosti už riešila podobné prípady nespravodlivého prístupu v zdravotníctve. "Keď sme v minulosti podávali podnet v rámci plánu obnovy, Európska komisia zareagovala veľmi rýchlo. Očakávame, že aj tentoraz sa touto otázkou bude zaoberať bezodkladne," dodal Pramuk.



Novú daň z finančných transakcií schválil parlament vlani na jeseň, zmeny už vtedy kritizovali zástupcovia nemocníc i ambulancií. Zákon je účinný od 1. januára 2025, prvým zdaňovacím obdobím však bude až apríl. Novú daň budú platiť podnikatelia, nevzťahuje sa na bežných občanov. V prípade zdravotníckeho sektora postihne väčšinu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s výnimkou štátnych príspevkových organizácií. Zástupcovia AZZZ SR o problematike diskutujú aj s ministerstvom zdravotníctva. To už skôr potvrdilo, že rokuje aj s rezortom financií s cieľom nájsť riešenie.