Asociácia nemocníc: Poisťovne majú poslať návrhy dodatkov tento týždeň

Bratislava 23. apríla (TASR) - Zdravotné poisťovne by mali Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) poslať návrhy dodatkov pre jej členov na rok 2024 do konca týždňa. Prezident asociácie Marián Petko o tom informoval po utorkovom rokovaní Rady ANS. Predpokladá, že nemocnice dodatky so zdravotnými poisťovňami podpíšu.



"Boli ukončené rokovania so zdravotnými poisťovňami. Sme dohodnutí, že do konca týždňa by nám mali prísť návrhy dodatkov pre členov asociácie ohľadom poskytovania zdravotnej starostlivosti," informoval. Zároveň opäť upozornil na nedostatok financií v sektore. Spolu so zdravotnými poisťovňami sa podľa jeho slov zhodujú na potrebe dofinancovať ho minimálne o 250 až 300 miliónov eur. V tejto súvislosti podotkol, že štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa bez dofinancovania nie je schopná nemocniciam v druhom polroku garantovať rovnaké podmienky ako doteraz.



Na rokovaní sa venovali aj téme optimalizácie siete nemocníc. "Len za ANS sme poslali 300 pripomienok závažného charakteru na úpravu terajšej vyhlášky," informoval Petko s tým, že ide o kľúčový materiál na to, aby mohla byť reforma od roku 2025 plne funkčná. V prípade, že by zmeny zapracované neboli je podľa neho lepšie, aby zákon platný vôbec nebol, pretože by predstavoval riziko pre pacienta. Dodal, že o téme komunikovali aj s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou (Hlas-SD), ktorá sa podľa jeho slov o problematiku zaujíma. Petko verí, že ministerka pripomienky do vyhlášky zapracuje.



Rada hovorila aj o téme poplatkov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Podľa ANS je potrebné urobiť v poplatkoch legislatívny poriadok. "Nie sme proti poplatkom, ale najprv sa musí urobiť jednoznačné zhodnotenie aký je daný stav, za čo sa poplatky vyberajú a nevyberajú a potom stanoviť pravidlá hry," skonštatoval Petko s tým, že je potrebné chrániť pacienta - najmä starších občanov, ťažko zdravotne postihnutých a malé deti.



Prezident ANS zároveň zopakoval, že asociácia nesúhlasí s návrhom rušiť viaceré body ambulantných pohotovostných služieb ani so skracovaním ich ordinačných hodín. Riešenie podľa neho nestabilizuje situáciu s lekármi a zároveň vytvára napätie medzi ambulantným a nemocničným sektorom.