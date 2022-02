Asociácia nemocníc Slovenska hrozí vypovedaním zmlúv VšZP

Bratislava 18. februára (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) nesúhlasí s podmienkami, ktoré navrhuje štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pre rok 2022. Ak nedôjde k zmene, ANS chce odporučiť svojim členom, aby poisťovni vypovedali koncom marca zmluvu. Upozorňuje, že návrh by spôsobil problémy s udržaním zamestnancov a ohrozil poskytovanie zdravotnej starostlivosti. VšZP považuje vyhlásenie ANS za predčasné a neodôvodnené.



"Ponuku štátnej zdravotnej poisťovne považujeme za likvidačnú. Návrh nielen že nepokrýva oprávnené nároky nemocníc, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy na zákonné zvyšovanie platov zamestnancov a zvýšené náklady spojené s rastom energií či inflácie, ale je v mnohých prípadoch výrazne nižší v porovnaní so súčasným zmluvným objemom," uviedol riaditeľ kancelárie ANS Miroslav Valaštík. V dôsledku návrhu by členovia ANS neboli schopní vyplácať mzdy zdravotníckemu personálu.



ANS zároveň v tejto súvislosti opätovne vyzýva Ministerstvo financií SR, aby v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR dofinancovali rezort zdravotníctva. "Keďže všetky zdravotné poisťovne deklarovali, že prijatý štátny rozpočet oprávnené nároky nemocníc nepokrýva," skonštatoval Valaštík.



Ponuku VšZP kritizuje aj mimoparlamentná strana Hlas-SD. "V čase rekordnej inflácie, keď len ceny energií rastú o desiatky percent a odchádzajú nám stovky zdravotníkov za lepšími zárobkami do zahraničia, je nemysliteľné, aby štátna poisťovňa ponúkla nemocniciam za liečbu menej peňazí ako v predchádzajúcom roku," skonštatoval podpredseda strany Richard Raši.



VšZP považuje vyhlásenie ANS za predčasné a neodôvodnené. Štátna poisťovňa pripomenula, že koncom januára asociácii predložila návrh na úpravu zmluvného vzťahu v tomto roku. "V rámci rokovania bolo dohodnuté zaslanie oficiálnych pripomienok k tomuto návrhu, čo k dnešnému dňu ANS nerealizovala" uviedla pre TASR Eva Peterová z oddelenia komunikácie VšZP.



Dodala, že poisťovňa je otvorená rokovaniam. "Naším cieľom je dohodnúť sa a zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť našim poistencom a súčasne podporiť segment ústavnej zdravotnej starostlivosti k efektívnemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti," doplnila Peterová.