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Asociácia nemocníc víta predstavenú reformu vzdelávania sestier
Asociácia pripomenula, že nedostatok sestier patrí medzi najvážnejšie výzvy, ktorým čelia nemocnice.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 3. júla (TASR) - Asociácia štátnych nemocníc (AŠN) SR víta predstavenú reformu vzdelávania všeobecných sestier a spustenie pilotného overovania nového modelu 1+4. Považuje to za nevyhnutný krok. Asociácia verí, že nový model vzdelávania pomôže zvýšiť záujem mladých ľudí o toto povolanie. TASR o tom informovala tajomníčka AŠN SR Miroslava Minarovičová.
„Ako koncoví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti túto reformu považujeme za absolútne nevyhnutný krok, ktorý môže významne prispieť k riešeniu dlhodobo nepriaznivej personálnej situácie v slovenskom zdravotníctve,“ uviedla AŠN SR v stanovisku.
Asociácia pripomenula, že nedostatok sestier patrí medzi najvážnejšie výzvy, ktorým čelia nemocnice. „Veríme, že nový model vzdelávania pomôže zvýšiť záujem mladých ľudí o toto povolanie a v budúcnosti prinesie do systému viac kvalifikovaných všeobecných sestier, ktoré slovenské zdravotníctvo nevyhnutne potrebuje,“ skonštatovala AŠN SR. Pozitívne vníma, že príprave reformy predchádzala odborná diskusia a že na jej tvorbe participovali všetky relevantné odborné subjekty. „Oceňujeme, že výsledná podoba reformy vznikla na základe odborného konsenzu a pri zachovaní požadovaných štandardov kvality vzdelávania,“ zdôraznila asociácia.
Za mimoriadne dôležité považuje AŠN SR aj to, že navrhovaný model bol konzultovaný s Európskou komisiou a je plne v súlade s európskou legislatívou.
Od 1. septembra sa na Slovensku spúšťa pilotné overovanie novej vzdelávacej cesty pre budúce všeobecné sestry. Pôjde o tzv. model 1+4. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom školstva tým uskutočňuje ďalší konkrétny krok v rámci napĺňania Stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040, ktorej cieľom je pripraviť väčší počet kvalifikovaných sestier pri plnom zachovaní európskych štandardov kvality vzdelávania.
„Ako koncoví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti túto reformu považujeme za absolútne nevyhnutný krok, ktorý môže významne prispieť k riešeniu dlhodobo nepriaznivej personálnej situácie v slovenskom zdravotníctve,“ uviedla AŠN SR v stanovisku.
Asociácia pripomenula, že nedostatok sestier patrí medzi najvážnejšie výzvy, ktorým čelia nemocnice. „Veríme, že nový model vzdelávania pomôže zvýšiť záujem mladých ľudí o toto povolanie a v budúcnosti prinesie do systému viac kvalifikovaných všeobecných sestier, ktoré slovenské zdravotníctvo nevyhnutne potrebuje,“ skonštatovala AŠN SR. Pozitívne vníma, že príprave reformy predchádzala odborná diskusia a že na jej tvorbe participovali všetky relevantné odborné subjekty. „Oceňujeme, že výsledná podoba reformy vznikla na základe odborného konsenzu a pri zachovaní požadovaných štandardov kvality vzdelávania,“ zdôraznila asociácia.
Za mimoriadne dôležité považuje AŠN SR aj to, že navrhovaný model bol konzultovaný s Európskou komisiou a je plne v súlade s európskou legislatívou.
Od 1. septembra sa na Slovensku spúšťa pilotné overovanie novej vzdelávacej cesty pre budúce všeobecné sestry. Pôjde o tzv. model 1+4. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom školstva tým uskutočňuje ďalší konkrétny krok v rámci napĺňania Stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040, ktorej cieľom je pripraviť väčší počet kvalifikovaných sestier pri plnom zachovaní európskych štandardov kvality vzdelávania.