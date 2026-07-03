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Asociácia nemocníc víta predstavenú reformu vzdelávania sestier

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Asociácia pripomenula, že nedostatok sestier patrí medzi najvážnejšie výzvy, ktorým čelia nemocnice.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 3. júla (TASR) - Asociácia štátnych nemocníc (AŠN) SR víta predstavenú reformu vzdelávania všeobecných sestier a spustenie pilotného overovania nového modelu 1+4. Považuje to za nevyhnutný krok. Asociácia verí, že nový model vzdelávania pomôže zvýšiť záujem mladých ľudí o toto povolanie. TASR o tom informovala tajomníčka AŠN SR Miroslava Minarovičová.

„Ako koncoví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti túto reformu považujeme za absolútne nevyhnutný krok, ktorý môže významne prispieť k riešeniu dlhodobo nepriaznivej personálnej situácie v slovenskom zdravotníctve,“ uviedla AŠN SR v stanovisku.

Asociácia pripomenula, že nedostatok sestier patrí medzi najvážnejšie výzvy, ktorým čelia nemocnice. „Veríme, že nový model vzdelávania pomôže zvýšiť záujem mladých ľudí o toto povolanie a v budúcnosti prinesie do systému viac kvalifikovaných všeobecných sestier, ktoré slovenské zdravotníctvo nevyhnutne potrebuje,“ skonštatovala AŠN SR. Pozitívne vníma, že príprave reformy predchádzala odborná diskusia a že na jej tvorbe participovali všetky relevantné odborné subjekty. „Oceňujeme, že výsledná podoba reformy vznikla na základe odborného konsenzu a pri zachovaní požadovaných štandardov kvality vzdelávania,“ zdôraznila asociácia.

Za mimoriadne dôležité považuje AŠN SR aj to, že navrhovaný model bol konzultovaný s Európskou komisiou a je plne v súlade s európskou legislatívou.

Od 1. septembra sa na Slovensku spúšťa pilotné overovanie novej vzdelávacej cesty pre budúce všeobecné sestry. Pôjde o tzv. model 1+4. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom školstva tým uskutočňuje ďalší konkrétny krok v rámci napĺňania Stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040, ktorej cieľom je pripraviť väčší počet kvalifikovaných sestier pri plnom zachovaní európskych štandardov kvality vzdelávania.
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