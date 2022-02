Asociácia nemocníc vyzýva premiéra Hegera na diskusiu o zdravotníctve

Bratislava 7. februára (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) na stretnutie a diskusiu o aktuálnej situácii v zdravotníctve. Odmieta jeho výroky o fungovaní neštátnych nemocníc.



"ANS pokladá za krajne nevhodné a nekorektné v situácii, keď majú regionálne nemocnice problém udržať svoj chod, nemajú garantované ani financovanie minimálnych mzdových nárokov od 1. 1. 2022 vyplývajúcich z platnej legislatívy a zvýšené náklady spojené s rastom energií či inflácie, rozdeľovanie zdravotníckych zariadení na štátne a neštátne zavádzajúcim spôsobom," uviedla asociácia v stanovisku. Reagovala tak na Hegerove sobotné (5. 2.) vyjadrenia v RTVS, kde hovoril o potrebe lepšej cenotvorby v nemocniciach tak, aby si súkromné zariadenia nevyberali len bonitných klientov namiesto náročných výkonov.



Poukázala na to, že nemocnice združené v ANS si aj v zložitej situácii prebiehajúcej pandémie, pri nedostatočnom financovaní zdravotníctva plnia svoje záväzky voči zamestnancom a štátu, investujú do obnovy budov a prístrojovej techniky, pričom hospodária s vyrovnaným rozpočtom a nezaťažujú štátny rozpočet nárokmi na ďalšie oddlžovanie.



ANS minulý týždeň rokovala so zdravotnými poisťovňami s cieľom vyrokovať nové dodatky, ktoré majú pokrývať viaceré zvýšené náklady. K dohode o dodatkoch nedošlo, pretože zdravotné poisťovne deklarovali, že prijatý štátny rozpočet tieto oprávnené nároky nemocníc nepokrýva. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR uviedlo, že do zmluvných vzťahov medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami nevstupuje a je na nich, aké zmluvné podmienky si vyrokujú. Dodalo, že tiež robí všetko pre to, aby v systéme bolo toľko peňazí, koľko reálne potrebuje.