Asociácia: Pri schválení zákonov podľa dohody s LOZ hrozí rozvrat

Bratislava 28. januára (TASR) - V prípade, že budú zdravotnícke zákony k dohode medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ) schválené v navrhovanom znení, hrozí rozvrat zdravotníctva. Upozornili na to zástupcovia zdravotníckej sekcie Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. Varujú pred finančnými aj personálnymi dosahmi, ktoré sú podľa ich slov nevykonateľné a pocíti ich najmä pacient. Apelujú preto na vládu i poslancov Národnej rady SR, aby k schvaľovaniu zákonov pristupovali zodpovedne. Informovali o tom po utorkovom rokovaní.



"Ak budú schválené zákony tak, ako sú v memorande, bez možnosti úpravy, bude to znamenať rozvrat zdravotníctva do dvoch rokov," vyhlásil šéf Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko s tým, že požiadavky nie je možné naplniť personálne ani finančne. Zdôraznil tiež, že pacientovi by to vo výsledku neprinieslo nič. Podotkol, že návrhy zákonov bude pripomienkovať, no spolu s ostatnými upozornil vládu i poslancov, že budú za prípadné následky spoluzodpovední.







Len pre nemocnice v ANS by napríklad skrátenie pracovnej doby podľa jeho slov znamenalo potrebu prijať 240 lekárov a 1500 ďalších zamestnancov. Zmena by si zároveň podľa neho vyžadovala takmer 70-miliónové navýšenie. V prípade schválenia normatívov by ANS potrebovala prijať, navyše, ďalších 1200 nových zamestnancov, ozrejmil Petko. Opätovne pripomenul, že podľa analýz ANS si dohoda vlády s LOZ vyžiada vyše 500 miliónov eur navyše.



Viceprezident AZZZ SR Igor Pramuk potvrdil, že prijatie navrhovaných zmien bude mať hrozivý dosah. Podotkol, že zmeny v Zákonníku práce budú mať vplyv na celé hospodárstvo a ekonomiku Slovenska, na čo podľa jeho slov nie je pripravené.



Ďalšou výhradou zástupcov AZZZ je zavedenie transakčnej dane. Trvajú na tom, aby od nej boli oslobodení všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, nielen štátne a príspevkové organizácie. Pramuk potvrdil, že spolu s ostatnými členmi zdravotníckej sekcie asociácie pripravujú v tejto súvislosti podnet na Európsku komisiu, týkajúci sa diskriminácie.



Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Jaroslava Orosová a prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth v tejto súvislosti podotkli, že pri súčasnom financovaní, plánovaných zmenách a zároveň konsolidačných opatreniach ambulancie nebudú konkurencieschopné voči ústavným zariadeniam. Upozornili, že sa v nich sústreďuje 70 percent zdravotnej starostlivosti. "Neudržíme personál, ktorý bude lákaný do ústavných zdravotníckych zariadení," vysvetlila Orosová s tým, že zdravotná starostlivosť v ambulanciách tak nebude dostupná. Šóth priblížil, že ASL SR by po prijatí zmien potrebovala navýšenie o minimálne 900 miliónov eur na zastabilizovanie zdravotníckych pracovníkov v ambulanciách.