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Asociácia: Pri vysvedčení sú dôležitejšie deti než známky
Odborníci rodičom odporúčajú, aby pri horších známkach nereagovali hnevom, výčitkami alebo porovnávaním so súrodencami či spolužiakmi.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - Slovenská asociácia koučov (SAKo) apeluje na rodičov, aby sa pri pohľade na vysvedčenie zamerali viac na dieťa ako na samotné známky. Upozorňuje, že koniec školského roka môže byť pre mnohé deti a mladých ľudí náročným obdobím. TASR o tom informovali z asociácie.
„Koniec júna je pre deti emočný pretlak. Na jednej strane cítia radosť z blížiacich sa prázdnin, no na strane druhej napätie z toho, či splnili očakávania svojich rodičov. Dokonca aj čistí jednotkári často prežívajú stres z toho, že by mohli niekoho sklamať alebo stratiť nálepku bezchybného dieťaťa,“ vysvetlil profesionálny kouč a člen SAKo Pavol Hudec.
Podľa Hudeca je problémom najmä skutočnosť, že niektoré deti nevnímajú vysvedčenie len ako hodnotenie svojich vedomostí, ale aj ako hodnotenie vlastnej hodnoty. „Dieťa si veľmi rýchlo spojí známky s prijatím alebo odmietnutím. Ak má pocit, že je oceňované len vtedy, keď dosahuje dobré výsledky, môže si vytvoriť presvedčenie, že jeho hodnota závisí od výkonu. A to je bremeno, ktoré si často nesie až do dospelosti,“ doplnil.
Odborníci rodičom odporúčajú, aby pri horších známkach nereagovali hnevom, výčitkami alebo porovnávaním so súrodencami či spolužiakmi. Oveľa dôležitejšie je pochopiť príčinu problému a vytvoriť bezpečný priestor na rozhovor. „Prvá reakcia rodiča sa môže dieťaťu vryť do pamäti na celý život. Namiesto otázky ‚Prečo máš horšiu známku?‘ je lepšie opýtať sa: ‚Čo sa stalo? Ako ti môžem pomôcť?‘ Dieťa potrebuje vedieť, že jeho hodnota nestojí na jednom čísle na vysvedčení,“ povedal Hudec.
Podľa SAKo rodičia často podceňujú význam bezpečného vzťahu. Práve dôvera, prijatie a podpora patria medzi najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú motiváciu a schopnosť detí zvládať náročné situácie. Na záver školského roka preto asociácia odporúča rodičom, aby sa namiesto otázky „Aké známky si dostal?“ opýtali skôr: „Čo ťa tento rok najviac bavilo?“, „Čo bolo pre teba najťažšie?“ alebo „Na čo si na sebe hrdý?“. „Deti zabudnú, aké známky mali v tretej triede na vysvedčení. Nikdy však nezabudnú na to, ako ste sa zatvárili, keď vám ho podávali,“ dodal Hudec.
„Koniec júna je pre deti emočný pretlak. Na jednej strane cítia radosť z blížiacich sa prázdnin, no na strane druhej napätie z toho, či splnili očakávania svojich rodičov. Dokonca aj čistí jednotkári často prežívajú stres z toho, že by mohli niekoho sklamať alebo stratiť nálepku bezchybného dieťaťa,“ vysvetlil profesionálny kouč a člen SAKo Pavol Hudec.
Podľa Hudeca je problémom najmä skutočnosť, že niektoré deti nevnímajú vysvedčenie len ako hodnotenie svojich vedomostí, ale aj ako hodnotenie vlastnej hodnoty. „Dieťa si veľmi rýchlo spojí známky s prijatím alebo odmietnutím. Ak má pocit, že je oceňované len vtedy, keď dosahuje dobré výsledky, môže si vytvoriť presvedčenie, že jeho hodnota závisí od výkonu. A to je bremeno, ktoré si často nesie až do dospelosti,“ doplnil.
Odborníci rodičom odporúčajú, aby pri horších známkach nereagovali hnevom, výčitkami alebo porovnávaním so súrodencami či spolužiakmi. Oveľa dôležitejšie je pochopiť príčinu problému a vytvoriť bezpečný priestor na rozhovor. „Prvá reakcia rodiča sa môže dieťaťu vryť do pamäti na celý život. Namiesto otázky ‚Prečo máš horšiu známku?‘ je lepšie opýtať sa: ‚Čo sa stalo? Ako ti môžem pomôcť?‘ Dieťa potrebuje vedieť, že jeho hodnota nestojí na jednom čísle na vysvedčení,“ povedal Hudec.
Podľa SAKo rodičia často podceňujú význam bezpečného vzťahu. Práve dôvera, prijatie a podpora patria medzi najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú motiváciu a schopnosť detí zvládať náročné situácie. Na záver školského roka preto asociácia odporúča rodičom, aby sa namiesto otázky „Aké známky si dostal?“ opýtali skôr: „Čo ťa tento rok najviac bavilo?“, „Čo bolo pre teba najťažšie?“ alebo „Na čo si na sebe hrdý?“. „Deti zabudnú, aké známky mali v tretej triede na vysvedčení. Nikdy však nezabudnú na to, ako ste sa zatvárili, keď vám ho podávali,“ dodal Hudec.