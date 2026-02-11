< sekcia Slovensko
Asociácia rokovala so Šaškom o rozvoji ľudských zdrojov
Bratislava 11. februára (TASR) - Zdravotnícka sekcia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR rokovala s ministrom zdravotníctva SR Kamilom Šaškom (Hlas-SD). Diskutovali o rozvoji ľudských zdrojov a potrebe zlepšiť zber a prepojenie dát v zdravotníctve. Viceprezident AZZZ SR pre zdravotníctvo Igor Pramuk upozornil, že aktuálny personálny stav je dlhodobo neudržateľný a bez systematických opatrení môže viesť k zhoršeniu dostupnosti aj kvality zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informovala hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
„Hlavným cieľom stretnutia bolo zosúladenie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v zdravotníctve a formulovanie krokov na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti personálnych kapacít, ktoré budú reagovať na meniace sa potreby sektora, demografický vývoj a technologický pokrok,“ uviedla Filová.
Podľa jej slov vyjadril Šaško sektorovej rade plnú podporu v otázkach tvorby a presadzovania dlhodobej stratégie rozvoja zdravotníctva. „Je v našom spoločnom záujme mať stabilný, personálne zabezpečený a udržateľný zdravotnícky systém, ktorý bude schopný reagovať na výzvy budúcnosti,“ dodala.
Pramuk pripomenul, že zdravotníctvo dnes čelí výraznému personálnemu deficitu, starnutiu pracovnej sily a nerovnováhe medzi ponukou a dopytom po kvalifikovaných odborníkoch. „Komplexná a koordinovaná stratégia rozvoja ľudských zdrojov je nevyhnutná,“ zdôraznil.
Filová informovala, že ďalšou významnou témou rokovania boli dáta v zdravotníctve. Zástupcovia sektora upozornili na ich neúplnosť a roztrieštenosť, ktorá komplikuje strategické plánovanie aj efektívne riadenie systému. „Ambíciou sektorovej rady je postupne prepojiť a zjednotiť existujúce databázy tak, aby poskytovali spoľahlivý a porovnateľný obraz o personálnych kapacitách, potrebách a trendoch v sektore,“ objasnila.
