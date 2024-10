Zväzy: Situácia v zdravotníctve vyžaduje dialóg so všetkými stranami

Bratislava 31. októbra (TASR) - Aktuálna situácia v zdravotníckom sektore si vyžaduje neodkladné riešenie. To však môže byť iba výsledkom otvoreného dialógu medzi všetkými zdravotníckymi zainteresovanými stranami. Poukázal na to prvý viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Roman Karlubík. "Riešiť situáciu v zdravotníctve vyjednávaním iba s jednou skupinou povedie k ďalším negatívnym reťazovým reakciám," upozornil.



Asociácia vníma napätú situáciu v sektore ako veľmi znepokojivú. Varuje, že hromadné podanie výpovedí lekárov predstavuje priame ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a stability celého systému. "Vzhľadom na závažnosť tejto situácie apelujeme na konštruktívny prístup všetkých zúčastnených strán a vyzývame na spoluprácu pri hľadaní spoločného riešenia," uviedla AZZZ SR.



Zdravotnícka sekcia AZZZ SR deklaruje pripravenosť kedykoľvek sa stretnúť s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD) a diskutovať o možnostiach, ktoré môžu pomôcť obnoviť stabilitu a dôveru v systéme. "Sme ochotní aktívne spolupracovať a hľadať riešenia, ktoré budú udržateľné z hľadiska kvality poskytovanej starostlivosti, ako aj z hľadiska pracovných podmienok lekárov a ďalšieho zdravotníckeho personálu," doplnil viceprezident asociácie pre zdravotníctvo Igor Pramuk.



Vyše 2700 lekárov z nemocníc po celom Slovensku v utorok (29. 10.) začalo podávať výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári sú ochotní ďalej rokovať a výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s Lekárskym odborovým združením podpísal vtedajší vládny kabinet. Zároveň žiadajú, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Minister zdravotníctva potvrdil otvorenosť rokovať ďalej. Verí, že otázka rastu platov lekárov nebude prekážkou pri hľadaní dohody.