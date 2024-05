Asociácia: Štát dlhuje dodávateľom zdravotníckych pomôcok 108 miliónov

Bratislava 30. mája (TASR) - Štát dlhuje dodávateľom zdravotníckych pomôcok vyše 108 miliónov eur. Zvažujú preto svoje zotrvanie na slovenskom trhu. Upozornila na to asociácia SK+MED s tým, že prípadná nedostupnosť pomôcok môže paralyzovať operačné výkony v nemocniciach. Vyzvala preto rezort zdravotníctva na nápravu situácie a systémové riešenia.



"Členovia SK+MED vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva SR na urýchlenú nápravu vo veci splatenia svojich pohľadávok vo výške 108 miliónov eur voči dodávateľom zdravotníckych pomôcok a volajú po koncepčnom riešení financovania zdravotníctva s jasnou víziou, ktorá dnes vedeniu rezortu zdravotníctva chýba," vyhlásila asociácia.



Podotkla, že v ostatných mesiacoch absolvovala viaceré rokovania s cieľom dohodnúť sa s rezortom na úhrade faktúr. "Napriek prísľubom sa situácia nijako nezmenila. (...) Je preto otázkou času, dokedy budú firmy zásobujúce nemocnice zdravotníckymi pomôckami schopné naďalej poskytovať svoje produkty nemocniciam," ozrejmila SK+MED.



Výkonná riaditeľka asociácie Katarína Danková priblížila, že najväčšiu neschopnosť splácať svoje pohľadávky voči dodávateľom majú štátne nemocnice. Situácia je podľa jej slov skutočne vyhrotená a mnohé firmy považujú Slovensko za riskantnú krajinu, ktorá nedokáže uhrádzať svoje pohľadávky včas. "A to napriek tomu, že na túto mimoriadnu situáciu upozornila slovenské štátne orgány aj Európska komisia. Tá v tejto veci podala na Slovensko žalobu," dodala s tým, že rozsudok by mal byť známy do konca leta.



Danková vysvetlila, že je mimoriadne zložité podnikať v krajine, kde štát nie je schopný hradiť svoje pohľadávky. "Máme avízo od niektorých dodávateľov, že prehodnocujú svoje zotrvanie na Slovensku," uviedla. Upozornila na to, že takýmto krokom by sa významne sťažila situácia pre pacientov, ktorí čakajú na operačný zákrok. "Operáciu nie je možné realizovať bez zdravotníckych pomôcok. Akonáhle sa tieto stanú nedostatkovým tovarom, lekári budú musieť odkladať plánovanú operatívu a čakacie lehoty sa pre pacientov ešte viac predĺžia," vysvetlila.



Situáciu podľa členov SK+MED nevyrieši oddlženie nemocníc. Volajú po systémových zmenách. "Ministerstvo už niekoľko rokov vyzývame, aby pripravilo jasnú koncepciu financovania zdravotníctva tak, aby sa nemocnice nedostávali do začarovaného kruhu dlhov a následného oddlženia. Takáto koncepcia však stále chýba. Rezort zdravotníctva tlačí pred sebou jeden veľký problém, ktorý je z dlhodobého hľadiska neudržateľný," skonštatovala Danková.