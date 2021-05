Asociácia súkromných škôl očakáva rovný prístup aj k deťom v ZUŠ

Bratislava 4. mája (TASR) - Rovný prístup k deťom pri uvoľňovaní opatrení žiada Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS). V otvorenom liste upozornila premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) a ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) na nesúlad pri otvorení niektorých popoludňajších aktivít a nerovný prístup, ktorý vyčlenil takmer 100.000 detí zo skupinového vzdelávania v základných umeleckých školách (ZUŠ). Tie rešpektujúc školský COVID automat zostali aj naďalej doma, avšak ich spolužiaci môžu športovať v kluboch či tanečných štúdiách. TASR o tom informovala Stella Hanzelová z ASŠŠZS.



Asociácia súkromných škôl víta reakciu ministra školstva, že podnet v krátkom čase predloží na epidemiologické konzílium. Zároveň očakáva, že konzílium relevantne a citlivo voči všetkým deťom vyhodnotí vzniknutú situáciu. "Dnes spolužiaci z jednej triedy predpoludním navštevujú školu za rovnakých podmienok, no popoludní na ne nahliadame inak. Dieťa tancujúce v športovom klube, môže po škole vstúpiť do jeho tanečnej sály, avšak dieťa tancujúce v ZUŠ má sálu aj naďalej zatvorenú," uviedla prezidentka ASŠŠZS Eva Ohraďanová.



Tvrdí, že nenamietajú otváranie športovísk, no ak sa umožní časti detí, aby chodili na volejbal, gymnastiku alebo plávanie, musí sa umožniť aj deťom v ZUŠ chodiť na tanečnú alebo výtvarnú výchovu. "Ak deti a ich vzdelávanie sú našou prioritou, vytvárajme im rovnaké možnosti na spoločné aktivity predpoludním aj popoludní," zdôraznila Ohraďanová.



Rovnakú disproporciu asociácia vníma aj v prípade stredoškolákov, ktorí sa môžu stretávať na športoviskách, ale školy sú pre nich naďalej zatvorené. "Rozumieme náročnosti situácie, a že uvoľňovanie opatrení musí nastupovať postupne, žiadame, aby sa k nim pristupovalo komplexne, rešpektujúc prioritu vzdelávania," uzavrela Ohraďanová.



Rezort školstva v reakcii pre TASR uviedol, že minister školstva dlhodobo presadzuje čo najskorší návrat detí do škôl. „Táto snaha sa týka aj ZUŠ. Ako sa uvádza v liste ministra školstva zo 4. mája ASŠŠZS, momentálne je skupinové vyučovanie v ZUŠ povolené v deviatich okresoch," uviedol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



„Veríme však, že sa epidemická situácia čoskoro zlepší natoľko, že sa deti budú môcť vrátiť do všetkých typov škôl a školských zariadení," doplnilo ministerstvo školstva. Ako dodalo, všetky kroky sú konzultované s odborníkmi-epidemiológmi – preto tento podnet predloží minister školstva v najbližšom období na epidemiologické konzílium.