< sekcia Slovensko
Asociácia súkromných škôl opäť volá po prehodnotení školských návrhov
Nevylučujú protesty.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Zástupcovia neštátneho školstva opätovne volajú po prehodnotení návrhov z dielne ministerstva školstva. Návrhy zahŕňajú zmenu financovania škôl či spôsobu určovania školských obvodov. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) žiada ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby všetky sporné zákony vrátil druhýkrát do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Ak budú zmeny prijaté, asociácia nevylučuje protesty. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovala prezidentka ASŠŠZ Eva Ohraďanová.
„Myslíme si, že dnes už aj po našich rozporových konaniach evidujeme veľké rozdiely medzi pôvodne predkladanými návrhmi a tými, ktoré sa ďalej majú predkladať, nepoznáme ich znenie, ale po rozporových konaniach je zrejmé, že zmeny boli a sú výrazné. Preto prosíme, pán minister, aby ste opäť otvorili MPK a opäť dovolili všetkým subjektom vstúpiť a posúdiť nové znenie tak, ako ste ho upravili,“ uviedla Ohraďanová.
Skonštatovala, že zavádzanie nových pravidiel musí rešpektovať ústavné princípy. „Občania si zaslúžia vedieť, prečo sa tieto zmeny predkladajú, aký cieľ majú a mali by sme vedieť, ako sa bude merať naplnenosť týchto cieľov. Ako budeme vedieť, aké sú analýzy, z akých analýz vychádzalo ministerstvo, keď tvrdí, že práve tieto zmeny prinesú tento želaný efekt,“ doplnila. Tvrdí, že zmenami nebude dosiahnutý žiadaný cieľ.
Prezident Asociácie evanjelických škôl Slovenska Marián Damankoš kritizoval najmä zmenu spôsobu určovania školských obvodov, do ktorých by mali byť zaradené neštátne školy. Za problém považuje aj negarantovanie právnej istoty na fungovanie neštátnych škôl. Zároveň podotkol, že mnohé pripomienky asociácie boli akceptované, avšak po viacerých rokovaniach s ministrom ostali v rozpore.
Ako uviedol analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Róbert Chovanculiak, štatistiky a tvrdenia ministerstva školstva nezodpovedajú realite. K výzve na prehodnotenie sporných školských zákonov sa pridal aj predseda Asociácie za život a rodinu Tomáš Kováčik.
Ministerstvo školstva pripravilo návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal znížiť súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, a to o 20 percent. Na základe návrhu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa má zmeniť aj spôsob určovania školských obvodov.
„Myslíme si, že dnes už aj po našich rozporových konaniach evidujeme veľké rozdiely medzi pôvodne predkladanými návrhmi a tými, ktoré sa ďalej majú predkladať, nepoznáme ich znenie, ale po rozporových konaniach je zrejmé, že zmeny boli a sú výrazné. Preto prosíme, pán minister, aby ste opäť otvorili MPK a opäť dovolili všetkým subjektom vstúpiť a posúdiť nové znenie tak, ako ste ho upravili,“ uviedla Ohraďanová.
Skonštatovala, že zavádzanie nových pravidiel musí rešpektovať ústavné princípy. „Občania si zaslúžia vedieť, prečo sa tieto zmeny predkladajú, aký cieľ majú a mali by sme vedieť, ako sa bude merať naplnenosť týchto cieľov. Ako budeme vedieť, aké sú analýzy, z akých analýz vychádzalo ministerstvo, keď tvrdí, že práve tieto zmeny prinesú tento želaný efekt,“ doplnila. Tvrdí, že zmenami nebude dosiahnutý žiadaný cieľ.
Prezident Asociácie evanjelických škôl Slovenska Marián Damankoš kritizoval najmä zmenu spôsobu určovania školských obvodov, do ktorých by mali byť zaradené neštátne školy. Za problém považuje aj negarantovanie právnej istoty na fungovanie neštátnych škôl. Zároveň podotkol, že mnohé pripomienky asociácie boli akceptované, avšak po viacerých rokovaniach s ministrom ostali v rozpore.
Ako uviedol analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Róbert Chovanculiak, štatistiky a tvrdenia ministerstva školstva nezodpovedajú realite. K výzve na prehodnotenie sporných školských zákonov sa pridal aj predseda Asociácie za život a rodinu Tomáš Kováčik.
Ministerstvo školstva pripravilo návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal znížiť súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, a to o 20 percent. Na základe návrhu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa má zmeniť aj spôsob určovania školských obvodov.