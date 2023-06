Dodávatelia: Zabezpečenie pomôcok do 24 hodín je v praxi nevykonateľné

Bratislava 6. júna (TASR) - Povinnosť zabezpečiť dodanie zdravotníckych pomôcok do lekárne najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky je podľa Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED v praxi nevykonateľná. Kritizuje, že k návrhu novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý je aktuálne v parlamente, sa nemohla vyjadriť. Ministerstvo zdravotníctva SR na otázky TASR neodpovedalo.



"Návrh vládneho zákona je v praxi nevykonateľný nielen z dôvodu porušenia princípu voľného trhu, ale aj z logistického dôvodu, a to najmä preto, lebo distribútor nie je schopný dodať každú jednu zdravotnícku pomôcku do každej výdajne alebo nemocnice," uviedla riaditeľka asociácie Katarína Danková. Problém podľa nej môže nastať najmä v okrajových regiónoch Slovenska.



Zároveň pacienti potrebujú rôzne typy, veľkosti a konštrukcie pomôcok a niektoré sú vyrábané na mieru. "Žiadny dodávateľ nedrží v skladoch všetky typy a rozmery pomôcok. Ak by bol tento návrh zákona schválený, v praxi to bude znamenať zvýšené náklady na logistiku," podotkla s tým, že sa to môže premietnuť do koncovej ceny.



Priblížila, že návrh sa týka výrobcov na Slovensku, avšak väčšina dodávateľov zdravotníckych pomôcok pôsobí a riadi sa zákonmi platnými v danej krajine. "Tento návrh zákona na to nemyslí a pre pacientov sa v konečnom dôsledku môže zhoršiť prístup k pomôckam," doplnila Danková.



Asociácia navrhuje lehotu dodania zdravotníckych pomôcok z návrhu zákona úplne vypustiť, prípadne predĺžiť z 24 na minimálne 72 hodín.