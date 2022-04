Asociácia zamestnávateľských zväzov varuje pred kolapsom zdravotníctva

Na snímke minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) počas 75. schôdze vlády SR 12. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 14. apríla (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR upozorňuje na hroziaci kolaps zdravotníctva, ku ktorému by mohlo prísť od začiatku mája. Premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) požiadali v otvorenom liste o stretnutie s cieľom hľadať riešenie urgentnej situácie. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii uviedlo, že robí všetko pre to, aby sa podmienky na prácu lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov zlepšovali.," uviedla AZZZ SR s tým, že ani avizovaných 365 miliónov eur pre zdravotníctvo nie je dostatočných. List podpísali zástupcovia malých a stredných nemocníc, polikliník, ambulancií, dopravnej zdravotnej služby a chemického a farmaceutického priemyslu.AZZZ SR upozorňuje, že prípadné vypovedanie zmlúv zdravotným poisťovniam zo strany zdravotníckych organizácií by mohlo spôsobiť napríklad odloženie plánovaných hospitalizácií a urýchliť odchod zdravotníkov do zahraničia. "," konštatuje v liste. Hovorí tiež o slabej motivácii prevádzkovať ambulancie pre lekárov v dôchodkovom veku.Ani zmluvy Zväzu ambulantných poskytovateľov s dvomi zdravotnými poisťovňami podľa AZZZ SR nereflektujú na neúmerne sa zvyšujúce ceny vstupných nákladov. Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení zase žiada zaradiť zdravotnícke zariadenia medzi subjekty s regulovanou cenou elektriny. Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR konštatuje, že zdravotníctvo potrebuje aspoň o 200 miliónov eur viac na lieky a nové terapie.Ministerstvo zdravotníctva SR deklaruje, že aj napriek prioritnému riešeniu pandémie ochorenia COVID-19 sa v zdravotníctve za posledné dva roky podarilo urobiť mnoho. "," upozornila hovorkyňa Zuzana Eliášová.Rezort avizuje historické investície, o ktoré sa budú môcť uchádzať štátne nemocnice 20 projektmi. "," načrtla hovorkyňa.Ako ďalej vymenúva, rezort pripravil legislatívu, ktorá umožní vstup moderných inovatívnych liekov na náš trh. Spolupracoval aj na zlepšovaní dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Do konca júna chce rezort nastaviť riešenie a potrebné kroky na zvýšenie platov zdravotníkov.Eliášová pripomína tiež 365 miliónov eur, ktoré smerujú do systému verejného zdravotného poistenia. "," zhrnula. Ďalších 145 miliónov eur má priniesť vyšší výber poistného. Avizuje ďalšie opatrenia smerujúce k tomu, aby peniaze, ktoré majú slúžiť pacientom, k nim aj reálne prišli.