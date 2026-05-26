Asociácie súkromných a evanjelických škôl podali pre ePrihlášky podnet
Podľa oboch asociácií skúsenosti škôl, rodičov a detí s ePrihláškami nehovoria o spravodlivom a bezchybnom systéme.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. mája (TASR) - Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) spolu s Asociáciou evanjelických škôl Slovenska podali v súvislosti so systémom ePrihlášky podnet verejnému ochrancovi práv (VOP) Róbertovi Dobrovodskému. Informovala o tom v utorok ASŠŠZ na sociálnej sieti.
Podľa oboch asociácií skúsenosti škôl, rodičov a detí s ePrihláškami nehovoria o spravodlivom a bezchybnom systéme. „Dodnes nepoznáme algoritmus automatu, nevieme, kto ponesie zodpovednosť za chyby systému,“ uvádzajú asociácie. Poukázali na to, že im nejde o boj proti digitalizácii, ale o ochranu detí, rodičov a férovosť celého procesu. Ten musí byť podľa nich bezpečný, kontrolovateľný a transparentný.
Podľa ASŠŠZ a Asociácie evanjelických škôl Slovenska systém môže pracovať s chybnými dátami a nesprávne vyhodnotiť poradie škôl. Systém podľa nich môže zasiahnuť do práv rodičov a detí, ale aj vytvárať netransparentné rozhodnutia.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) ešte v polovici mája, keď asociácie avizovali podanie podnetu VOP, uviedol, že je to ich právo. Poznamenal, že nový systém umožňuje oveľa spravodlivejší a férovejší prístup, že sa žiaci dostanú na strednú školu, na ktorú chcú ísť. „Systém nerozhoduje za školy a za rodičov,“ povedal.
Z ministerstva školstva pre TASR uviedli, že po ukončení tohtoročných prijímacích konaní budú mať k dispozícii dáta aj podnety od škôl či rodičov. „Tie vyhodnotíme a nevylučujeme, že do budúcnosti pristúpime k úpravám systému. Teraz je však dôležité dodržať nastavené pravidlá. Sme však otvorení vecnej spätnej väzbe, ktorá môže pomôcť systém zlepšiť,“ dodali z ministerstva školstva.
