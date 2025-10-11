< sekcia Slovensko
Asociáciu Historické hotely Slovenska povedie naďalej Ján Svoboda
Autor TASR
Žilina 11. októbra (TASR) - Novým výkonným orgánom asociácie Historické hotely Slovenska (HHS) bude päťčlenné prezídium. Na štvrtkovom (9. 10.) valnom zhromaždení v Žiline o tom rozhodli zástupcovia asociácie, pričom prezidentom HHS naďalej zostáva Ján Svoboda. TASR o tom informoval generálny sekretár HHS Michal Čuridlo.
Podľa jeho slov by nový výkonný orgán mal zabezpečiť efektívnejšie riadenie a dynamickejší rozvoj značky HHS. „Nové vedenie bude koordinovať strategické aktivity združenia, najmä v oblasti marketingu, akvizície nových členov, vzdelávania a propagácie historických hotelov Slovenska doma i v zahraničí,“ uviedol Čuridlo.
Do prezídia boli popri Jánovi Svobodovi zvolení aj Ivana Holubčíková na pozíciu viceprezidentky a Tomáš Sokologorský, Ján Kolkus a Matej Fujka. „Týmto krokom vstupujeme do novej etapy, v ktorej chceme byť nielen garantom autentického zážitku, ale aj aktívnym tvorcom imidžu Slovenska ako destinácie plnej histórie a zážitkov,“ uviedol Svoboda.
Valné zhromaždenie schválilo nové stanovy HHS a sériu uznesení, ktoré vychádzajú z výstupov niekoľkomesačnej práce pracovnej skupiny. Medzi najdôležitejšie zmeny patria zjednotenie kritérií členstva, reforma vernostného programu a posilnenie marketingu.
