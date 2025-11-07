< sekcia Slovensko
Asociáciu súkromných škôl sklamalo,že prezident podpísal balík zákonov
Jednou zo zmien je aj rozšírenie okruhu dôvodov na zníženie normatívneho príspevku.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) je sklamaná z rozhodnutia prezidenta SR Petra Pellegriniho podpísať balík školských zákonov. Tvrdí, že zákony zásadným spôsobom menia pravidlá a princípy fungovania vzdelávacieho systému na Slovensku a môžu ho ohroziť. TASR o tom informovala prezidentka asociácie Eva Ohraďanová.
„Prezident svojím podpisom potvrdil právnu účinnosť zákonov, ktoré vznikali bez odbornej oponentúry, bez skutočného a vyváženého dialógu a napriek jasne vyjadrenému nesúhlasu odbornej verejnosti, stavovských organizácií a zástupcov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení,“ uviedla v stanovisku asociácie Ohraďanová. Ignorovaný je podľa nej aj hlas 120.000 občanov, ktorí petíciami žiadali zastavenie legislatívneho procesu a opätovné prerokovanie zákonov. „Takéto odignorovanie občianskeho hlasu považujeme za mimoriadne nebezpečný precedens a za signál, že sa odborný a spoločenský dialóg v rezorte školstva nahrádza politickými dohodami,“ doplnila.
Zákony, ktoré minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) presadil s heslom lepšieho a spravodlivejšieho školstva, podľa ASŠŠZ v skutočnosti oslabujú demokratické princípy a rovnosť vo vzdelávaní. Zavádzajú podľa asociácie nerovné podmienky pre deti v štátnych, cirkevných a súkromných školách, rozdeľujú neštátne školy na privilegované a menej výhodné kategórie a zasahujú do práv rodičov slobodne si zvoliť školu pre svoje dieťa.
Zmeny v systéme financovania budú mať podľa Ohraďanovej priamy dosah na rodičov a žiakov, pretože niektoré školy budú nútené obmedziť plnenie svojich programov alebo zvyšovať poplatky, aby dokázali prežiť. „Vzniká reálne riziko, že vzdelanie sa stane menej dostupným pre mnohé rodiny a deti stratia možnosť výberu školy podľa svojich potrieb,“ upozornila.
Asociácia zopakovala, že ide o najhoršiu a najrizikovejšiu reformu školstva v novodobej histórii a minister prelomil princípy, ktoré rešpektovalo štrnásť jeho predchodcov. „Robí tak bez potrebného odborného zázemia, pedagogického vzdelania či praxe v školstve,“ skonštatovala prezidentka ASŠŠZ. Opakované obavy odborníkov boli podľa nej bagatelizované a kritici reformy označovaní za šíriteľov klamstiev. Odborné argumenty a fakty sú podľa asociácie systematicky zamlčiavané a verejnosti sa predkladá jednostranný obraz o úspešnej reforme.
Pellegrini podpísal balík školských zákonov v stredu (5. 11.). Jednou zo zmien je aj rozšírenie okruhu dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ako vyplýva zo zákona o financovaní škôl a školských zariadení, súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, sa zníži o 20 percent.
