Väčšina nie nebezpečného stavebného odpadu by sa mala zrecyklovať

Bratislava 6. apríla (TASR) - Najmenej 70 percent hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu by sa malo opätovne použiť alebo zrecyklovať. K dispozícii by malo byť aj iné zhodnotenie materiálu, pri ktorom sa ako náhrada používa odpad. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú v stredu schválila vláda.



Stavebné odpady a odpady z demolácií dlhodobo predstavujú najväčší prúd odpadov. "Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné výhody z hľadiska udržateľného rozvoja a kvality života," poukazuje MŽP.



Firmám sa podľa materiálu môžu zvýšiť náklady na vyššie spracovanie stavebného odpadu a skladovacie kapacity. Znížiť sa im majú náklady na nákup niektorých nových stavebných materiálov, ktoré budú nahrádzať recyklát, tvrdí envirorezort.



Návrhom zákona by sa mala zaviesť najmä povinná selektívna demolácia vrátane systému kontroly pred demoláciou a po demolácii. Úroveň recyklácie, ako aj ďalšieho využitia stavebného a demolačného odpadu je monitorovaná prostredníctvom Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO). Novela sa má dotknúť aj zlepšenia systému zberu dát v oblasti a následného zjednodušovania pravidiel používania stavebného odpadu.



Prijatie reformy nakladania so stavebným odpadom je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, uvádza ministerstvo životného prostredia. Presné postupy nakladania so stavebnými materiálmi určí vyhláška ministerstva.