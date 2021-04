ASR a AFP upozorňujú na hoax

Bratislava 30. apríla (TASR) - Viac ako tisíc používateľov Facebooku zdieľalo v marci a v apríli 2021 správu o tom, že testy na koronavírus obsahujú jedovatú a karcinogénnu látku etylénoxid. Ako dôkaz mal slúžiť príbalový leták testu, v ktorom sa uvádza, že obsah sa sterilizoval pomocou etylénoxidu. To je síce pravda, ale táto látka po sterilizácii vyprchá, hotový výrobok ju už neobsahuje a zdravie tak podľa odborníkov jeho použitie na sterilizáciu nijako neohrozuje. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



V príspevku na sociálnych sieťach sa objavil obrázok príbalového letáku testovacej sady na koronavírus, v ktorom sa okrem iného uvádzalo: "Sterilné pomocou etylénoxidu" s tým, že etylénoxid je "veľmi toxická, karcinogénna a mutagénna látka", ktorá môže spôsobiť poškodenie mozgu, pečene a obličiek.



Podobné tvrdenie sa objavilo aj na dezinformačnej stránke kralicianora.org: "Toxický etylénoxid vo všetkých testovacích tyčinkách Covid - vlády vedome otravujú ľudí!!!".



V slovenčine sa opakovane šírili takéto tvrdenia aj v apríli. Podľa štatistík agentúry AFP zdieľalo poplašné správy o etylénoxide v slovenčine viac ako 1200 používateľov Facebooku.



Varovanie pred etylénoxidom v testoch a rúškach sa na sociálnych sieťach šírilo tiež v mnohých ďalších jazykoch, napríklad v angličtine, nemčine, holandčine či chorvátčine.



Etylénoxid je bezfarebný jedovatý plyn, ktorý sa používa na sterilizáciu zdravotníckych pomôcok a tiež pri sterilizácii testov na COVID-19. Táto plynná látka prenikne do balenia výrobku a sterilizuje všetky povrchy, s ktorými príde do kontaktu, ale keďže ide o plyn, na výrobku nezostane.



Podľa amerického Národného ústavu pre rakovinu môže etylénoxid za určitých podmienok spôsobiť rakovinu. Britská zdravotnícka agentúra Public Health England uvádza, že "verejnosť môže byť vystavená etylénoxidu napríklad prostredníctvom fajčenia cigariet".



Odborníci, ktorých oslovila agentúra AFP, tvrdia, že množstvo etylénoxidu použité pri sterilizácii v zdravotníctve podlieha prísnej kontrole, aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu zdravia.



Pre použitie etylénoxidu existujú "prísne a jasne zdokumentované špecifikácie, napríklad doba, do ktorej sa po sterilizácii etylénoxidom necháva plyn vyprchať", povedal pre AFP Maik Pommer, hovorca nemeckého Spolkového úradu pre liečivá a zdravotnícke pomôcky (BfArM).



Annette Becková-Sickingerová, vedúca výskumného tímu biochémie na univerzite v Lipsku, zdôraznila, že "všetky fámy o tom, že testy spôsobujú rakovinu, nie sú ničím podložené" a dodala, že napríklad cigaretový dym je mnohonásobne nebezpečnejší než akýkoľvek test na COVID-19.



Na hoaxy o etylénoxide reagoval aj prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ: "Základnou výhodou (etylénoxidu) je to, že predmety, ktoré sa ním sterilizujú, môžu byť zabalené v polyetylénovej fólii, ktorou etylénoxid preniká a následne ňou aj vyprchá. Jeho teplota varu je totiž okolo desať stupňov Celzia. Tvrdiť, že sa otrávime etylénoxidom z výterovej tyčinky, je rovnaký nezmysel, ako očakávať popáleniny z domáceho zaváraného kompótu."



Tvrdenia o škodlivosti etylénoxidu pri sterilizácii testov vyvrátila vo svojom profile na sociálnej sieti Hoaxy a podvody tiež Polícia SR.