Astmatici chcú byť v druhej vlne očkovania proti koronavírusu

Bratislava 14. januára (TASR) - Astma je závažné ochorenie, ktoré vedie k trvalému poškodeniu pľúc. Koronavírus je preto pre týchto pacientov nebezpečný. Astmatici by mali podľa Slovenskej asociácie alergologických a astmatických pacientov byť zaradení do druhej vlny očkovania. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR to nevylučuje.



Pacienti s astmou zatiaľ v zozname skupín, ktoré by mali byť očkované v druhej vlne, nie sú. "Ochorenie COVID-19 je pre týchto pacientov mimoriadne nebezpečné. Preto je zarážajúce, že nie sú explicitne uvedení ako ohrozená skupina zaradená do druhej vlny očkovania," uviedol Andrej Vilim, predseda asociácie. Tá preto žiada, aby táto skupina bola doplnená do národnej stratégie očkovania proti COVID-19. Zaradiť astmatikov medzi ohrozené skupiny odporúča EÚ.



Astma je závažné nevyliečiteľné ochorenie dýchacích ciest. Vzniká aj dôsledkom znečisteného ovzdušia. Tí, ktorí majú ochorenia dýchacích ciest, sú v súčasnosti dvojnásobne ohrození. "V prioritizácií sú síce napísaní aj 'ostatní pacienti s chronickými chorobami', medzi ktorých pravdepodobne môžeme zaradiť aj astmatikov, no v záujme tohto, aby nevznikali nedorozumenia, chceme, aby ich ministerstvo zdravotníctva explicitne uviedlo," zdôraznil Vilim.



Rezort zdravotníctva aktuálne precizuje detaily prioritne očkovaných skupín ľudí a následnosť pri aplikovaní očkovacej látky. "Budeme po skompletizovaní detailov v nadväznosti na to informovať. Čo sa týka termínu očkovania, odporúčame pacientom kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý ich bude o aktuálnom čase termínu ich očkovania informovať, ako aj o krokoch s očkovaním v ich konkrétnom prípade súvisiacich," reagovala pre TASR hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.



V súčasnosti sú očkovaní zdravotníci a pracovníci kritickej infraštruktúry, ktorí priamo prichádzajú do kontaktu s nakazenými alebo je pri výkone ich činnosti potenciálne riziko možného nakazenia sa.