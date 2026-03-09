< sekcia Slovensko
Astrobiologička zo SR absolvuje simulovanú vesmírnu misiu pod vodou
Budeme tam realizovať rôzny výskum relevantný pre prípravu ľudí na misie na Mesiac a Mars. Ide o rôzne psychologické, fyziologické a technické testy a vybavenie, priblížila astrobiologička Musilová.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Astrobiologička Michaela Musilová absolvuje tento rok simulovanú vesmírnu misiu pod vodou v stanici Jules’ Undersea Lab na Floride. Bude veliteľkou štvorčlennej posádky, ktorá tam strávi päť dní. Cieľom je aj príprava na misie na Mars či Mesiac. Informovala o tom na pondelkovej tlačovej konferencii.
„Budeme tam realizovať rôzny výskum relevantný pre prípravu ľudí na misie na Mesiac a Mars. Ide o rôzne psychologické, fyziologické a technické testy a vybavenie,“ priblížila Musilová. Ako doplnila, posádka bude realizovať aj ekologický výskum a čistenie životného prostredia. Simulovaní astronauti budú podľa nej celý čas žiť pod vodou a von zo stanice vyjdú len v potápačskom výstroji. Vodu označila za najpodobnejšie prostredie s vesmírom. Podotkla, že na misii budú aj testovať technológie vytvorené slovenskými študentmi.
Musilová zároveň predstavila súťaž MarsonautiSK - prvú slovenskú simulovanú vesmírnu misiu, ktorá sa bude konať v júni. Prihlasovať sa do nej môžu tímy študentov stredných a vysokých škôl v počte štyroch až šiestich členov vo veku minimálne 18 rokov. Urobiť tak môžu do 5. mája tohto roka. Podotkla, že víťazov a experiment, ktorý budú študenti realizovať, vyberie porota. Misia sa bude podľa astrobiologičky odohrávať v stanici Kozmický región, ktorá je súčasťou Hvezdárne v Rožňave a Gemerského osvetového strediska.
Okrem týchto aktivít bude Musilová podľa svojich slov pokračovať v projekte Astro Koruna Zeme, ktorý vedie v spolupráci s NASA a s rôznymi inštitúciami po celom svete. Ide o výskumno-vzdelávací projekt, počas ktorého účastníci chodia k najvyšším vrcholom každého kontinentu a robia tam rôzny výskum. Projekt vedie aj v spolupráci s Vedeckým parkom Univerzity Komenského, pre ktorý zbiera vzorky machov a lišajníkov z veľmi studených prostredí po celej planéte.
