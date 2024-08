Astronomické observatóriá vo Vysokých Tatrách otvárajú pre verejnosť

Vysoké Tatry 10. augusta (TASR) - Vysokohorské observatóriá na Skalnatom Plese a Lomnickom štíte v sobotu opäť otvárajú svoje brány verejnosti. Okrem iného si môže pozrieť najväčší slovenský ďalekohľad či prístroje na pozorovanie slnečnej koróny. Pre TASR to uviedol Ján Svoreň z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (AsÚ SAV) v Tatranskej Lomnici.



Observatórium na Skalnatom plese bude pre verejnosť otvorené od 9.00 do 16.00 h so vstupmi každú pol hodinu. "Návštevníci si môžu pozrieť najväčší slovenský ďalekohľad s priemerom 1,3 metra. Porozprávame im aj o práci astronómov a zoznámia sa s hvezdárňou," priblížil.



Pracovisko na Lomnickom štíte bude k dispozícii priebežne počas doby prevádzky lanovky. "Tu im ukážeme prístroje na pozorovanie slnečnej koróny. Prístroj, ktorý umožňuje merať magnetické polia v koróne je povedal by som unikát, lebo také sú na svete len dva. Ďalší prístroj slúži na meranie chromosféry," dodal.



DOD organizujú pravidelne. V tomto roku ho pripravili aj v júli. "Evidujeme záujem verejnosti. Chceme ju tiež zoznámiť s prácou vedeckých pracovníkov a astronómov, ako aj predstaviť jedinečné prístroje," doplnil Svoreň.