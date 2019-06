Astronómovia v Bratislave diskutujú o návštevníkoch z vesmíru

Známa snímka, na ktorej v Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu UK v Modre zachytili v roku 1998 meteorický roj Leonidy. Foto: TASR archív

Stvárnenie asteroidu Oumuamua, ktorý nepochádza zo Slnečnej sústavy a priletel do nej z medzihviezdneho priestoru. Foto: NASA

Bratislava 19. júna (TASR) – Astronóm Robert Weryk, ktorý objavil prvý asteroid pochádzajúci z medzihviezdneho priestoru či slovenský astronóm Peter Vereš z bostonského Centra pre malé planétky patria medzi 129 odborníkov zo sveta i zo Slovenska, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodnej konferencii Meteoroids 2019.Fakt, že sa podujatie koná po 21 rokoch opäť na Slovensku, podľa Petra Vereša potvrdzuje, že slovenskí vedci stále patria k špičke v oblasti výskumu asteroidov a predovšetkým meteorov. Konferencia, ktorá sa koná pravidelne každé tri roky, sa prvý raz uskutočnila v roku 1992 v Smoleniciach, ďalšie dve potom v rokoch 1995 a 1998 vo Vysokých Tatrách.povedal pre TASR astronóm Peter Vereš pôsobiaci v Centre pre malé planétky na pôde Harvardského a Smithsonovho centra pre astrofyziku v Bostone.Termín, podľa ktorého je podujatie pomenované, označuje úlomky z asteroidov, resp. telesá vo vesmíre, ktoré môžu vletieť do pozemskej atmosféry. Ide teda o potenciálnychZeme z vesmírneho priestoru.Keď sa ocitnú v atmosfére, vidíme ich ako „meteor“, čo je slovo, ktoré pomenúva samotný svetelný jav – väčšinou trvajúci veľmi krátko. Napokon, ak teleso nezhorí v atmosfére a dopadne na povrch zeme, nazýva sa „meteorit“. Konferencia Meteoroids 2019 sa teda venuje meteoroidom, meteorom i meteoritom, ale tiež medziplanetárnej hmote a prachu, medzihviezdnym objektom, či zrážkam Zeme s asteroidmi, teda tzv. planetárnej obrane.povedal o konferencii Peter Vereš.Systém AMOS vznikol na pôde UK a dnes kamery, ktorou sú jeho súčasťou, sledujú nočnú oblohu na viacerých miesta Slovenska i celého sveta. Peter Vereš bol pred desiatimi rokmi ako doktorand pri jeho vzniku a predpokladá, že sa bude systém ďalej rozvíjať – pribudnú ďalšie pozorovacie lokality, čím sa rozšíri sieť a územie, ktoré pokrýva.Dnes Peter Vereš pracuje v Centre pre malé planétky v Bostone, kde sa sústreďujú informácie o všetkých pozorovaných telesách v Slnečnej sústave.vysvetlil Peter Vereš.Jeho bývalé pracovisko na Havaji, menovite kolega David Tholen – sa napríklad podieľali na nedávnom objave planétky 2018 VG18, ktorá dostala prezývku Farout. Planétka sa nachádza až 126 astronomických jednotiek (AU) od Zeme, pričom jedna AU predstavuje vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom. Ide teda dosiaľ o najvzdialenejšiu pozorovanú planétku Slnečnej sústavy.Osobne Petra Vereša zaujíma téma interstelárnych objektov, teda telies, ktoré do Slnečnej sústavy prilietajú z iných planetárnych sústav.Pred necelými dvoma rokmi 19. októbra 2017 astronóm Robert Weryk, jeden z hostí bratislavskej konferencie, objavil prvú takúto planétku s označením 1I/2017 U1. Keďže ju pozorovali na Havajských ostrovoch, dostala názov Oumuamua, čo v miestnom jazyku znamenáMomentálne je objavených asi 800-tisíc asteroidov, z nich 21-tisíc má aj meno. 107 asteroidov nesie názvy, ktoré majú spojitosť so Slovenskom – ako napríklad Slovensko, Tatry, Modra, Štefánik, Štúr, Kukučín, Podjavorinská, Dobšinský, či Satinský.Jedna z planétiek je pomenovaná aj Petervereš a objavili ju Petr Pravec a Peter Kušnirák v Ondřejove v Českej Republike. Práve oni navrhli, aby niesla Verešovo meno. Medziplanétkami je aj Comeniana nazvaná podľa Univerzity Komenského, ktorá si práve pripomína 100 rokov od svojho založenia. V roku 1997 ju objavili Leonard Kornoš a Peter Kolény na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu UK v Modre.Na tomto observatóriu mimochodom dodnes objavili 177 očíslovaných asteroidov.Stretnutie astronómov na konferencii Meteoroids 2019, ktorú organizuje FMFI UK potrvá do piatku 21. júna.