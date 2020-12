ASZŠ SR žiada zachovanie študijného odboru praktická sestra

Bratislava 22. decembra (TASR) – Asociácia stredných zdravotníckych škôl (ASZŠ) SR chce zachovanie študijného odboru praktická sestra. Zároveň nesúhlasí s premenovaním tohto povolania na povolanie zdravotnícky asistent. Tri desiatky riaditeľov slovenských stredných zdravotníckych škôl (SZŠ) to uviedli v otvorenom liste, ktorý zaslali prezidentke Zuzane Čaputovej, ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽANO), poslancom Národnej rady (NR) SR a ďalším. TASR o tom v utorok informoval prezident asociácie Miroslav Sekula.



Asociácia zároveň žiada premenovať názov tohto ošetrovateľského povolania a zachovať rozsah kompetencií pre absolventov SZŠ. Rovnako požaduje vypracovať efektívnu koncepciu vzdelávania ošetrovateľského personálu za účasti zástupcov vzdelávacích inštitúcií i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.



Riaditelia poukázali na to, že legislatívne došlo k premenovaniu novelou úplne iného zákona, a to zákona o zdravotných poisťovniach, navyše bez odbornej diskusie a bez pripomienkového konania.



Podľa ich názoru neexistoval žiaden dôvod realizovať takýto krok v zrýchlenom konaní v čase pandémie nového koronavírusu a v období akútneho nedostatku ošetrovateľského personálu. Tvrdia, že sa odignorovalo to, že po zavedení študijného odboru praktická sestra stúpol záujem o štúdium v dominantnom odbore na SZŠ o 40 percent a zároveň to odštartovalo pozitívne trendy vo vzdelávaní.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR podľa názoru asociácie zavádza odbornú i laickú verejnosť tvrdením, že tento krok bol vynútený vzhľadom na výhrady Európskej komisie voči názvu tohto povolania. Rovnako podľa nej zavádza aj tým, že tento krok neohrozí záujem o štúdium na SZŠ v ich dominantnom študijnom odbore, keďže už v súčasnosti podľa tvrdení asociácie žiaci signalizujú tendenciu prerušiť svoje vzdelávanie, lebo neveria v pôvodný status spojený s názvom praktická sestra.



"Uvedený krok vnímame ako prejav nekoncepčného riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve s jednoznačným predpokladom ďalšieho prehĺbenia nedostatku ošetrovateľského personálu na Slovensku. Naše školy dlhodobo patria medzi najkvalitnejšie odborné školy v SR a sú schopné plnohodnotne pripraviť budúcich zdravotníckych pracovníkov v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu praktická sestra," uvádzajú riaditelia v otvorenom liste.



Dodali, že absolventi SZŠ sú spôsobilí bezprostredne po maturitnej skúške nastúpiť k lôžku chorého alebo pracovať v ambulantnej či sociálnej starostlivosti aj bez toho, aby museli pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.