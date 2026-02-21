< sekcia Slovensko
ATE: Leteckí záchranári pomáhali štyrom zraneným lyžiarom
Slovenská skialpinistka si pádom vo voľnom teréne v oblasti Derešského kotla poranila dolnú končatinu.
Autor TASR
Demänovská Dolina 21. februára (TASR) - Leteckí záchranári pomáhali v piatok (20. 2.) štyrom zraneným lyžiarom. Na Chopku zasahovali pri úraze 41-ročnej slovenskej skialpinistky a 27-ročného poľského lyžiara, v Krušetnici na Orave pomáhali 55-ročnej žene a v Tatranskej Lomnici 55-ročnej lyžiarke z Veľkej Británie. Informovala o tom v sobotu na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air-Transport Europe (ATE).
Slovenská skialpinistka si pádom vo voľnom teréne v oblasti Derešského kotla poranila dolnú končatinu. „Miesto udalosti sa podarilo rýchlo lokalizovať a lekára k pacientke vysadili lanovou technikou. Následne ju ošetrili, evakuovali v transportnej sedačke a letecky prepravili do nemocnice v Liptovskom Mikuláši,“ uviedli leteckí záchranári.
Do Jasnej zamieril vrtuľník krátko po návrate na svoju základňu aj druhý raz. Poľský lyžiar tam nárazom do zasnežovacieho zariadenia utrpel poranenie panvy. Záchranári ho stabilizovali a následne prepravili do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.
Žilinská posádka medzitým zasahovala na Orave v lyžiarskom stredisku Krušetnica. „Pri zrážke dvoch lyžiarov utrpela 55-ročná žena krátkodobú stratu vedomia. Po pristátí si ju leteckí záchranári prevzali od pozemného tímu. Bola síce pri vedomí, no dezorientovaná, s poranením hlavy ju transportovali do Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku,“ priblížila ďalej VZZS.
Pri kolízii lyžiarov vo veľkej rýchlosti zasahovala popradská posádka aj na zjazdovke Čučoriedky v Tatranskej Lomnici. „Lyžiarka z Veľkej Británie si spôsobila zlomeninu stehennej kosti. Lekárku k nej vysadili z opretia vrtuľníka, pacientku ošetrili, evakuovali palubným navijakom a následne transportovali do nemocnice v Poprade,“ dodali leteckí záchranári.
