ATE: Záchranárske vrtuľníky zasahovali v pondelok 11-krát
Okrem zranení na svahu reagovali posádky leteckých záchranárov aj na srdcové zlyhania či cievne mozgové príhody.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Záchranárske vrtuľníky spoločnosti Air Transport Europe (ATE) zasahovali v pondelok (5. 1.) celkovo 11-krát. Väčšina zásahov, sedem, sa týkala úrazov súvisiacich s lyžovaním či so sánkovaním. Z toho piatimi pacientmi boli deti. ATE o tom informovala na sociálnej sieti.
„Ako prvý bol vyslaný popradský vrtuľník Krištof 03 na Chopok, kde zasahoval pri 50-ročnom poľskom lyžiarovi s kolapsovým stavom. Krátko popoludní vzlietla aj posádka Krištof 02 z Banskej Bystrice, ktorá smerovala do lyžiarskeho strediska Krahule k 11-ročnému chlapcovi. Ten vypadol z lanovky a pri páde utrpel poranenie hornej končatiny a úraz hlavy. Záchranári ho transportovali k vrtuľníku, ktorý pristál na miestnom ihrisku. Lekár mu doplnil vyšetrenia a liečbu a po stabilizácii bol pacient prevezený do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici,“ uviedli leteckí záchranári.
Posádka z Trenčína takisto zasahovala v lyžiarskom stredisku Lazy pod Makytou, kde si 12-ročný lyžiar pri páde zlomil nohu. Po ošetrení ho transportovali do nemocnice v Považskej Bystrici. V tom istom čase smeroval vrtuľník aj do strediska v Bachledovej doline. Päťdesiatjedenročná lyžiarka sa tam zrazila s iným lyžiarom a utrpela vážne poranenie hlavy. „S podozrením na otras mozgu bola prevezená do nemocnice v Poprade. Počas odovzdávania pacientky prijali záchranári ďalšiu výzvu, opäť z Bachledovej doliny. Tentoraz išlo o zrážku dvoch lyžiarov, pri ktorej si 14-ročné dievča poranilo hrudník. Po ošetrení bola taktiež prevezená do popradskej nemocnice,“ priblížila ATE.
Na záchranných akciách sa zúčastnila aj letecká posádka zo Žiliny. Smerovala do lyžiarskeho strediska vo Vrátnej, kde utrpel deväťročný chlapec po náraze do pevnej prekážky zlomeninu nohy. Transportovali ho do nemocnice v Žiline.
„Posledná včerajšia záchranná akcia smerovala do obce Vyhne. Záchranári z Banskej Bystrice tam ošetrili šesťročné dievčatko, ktoré pri sánkovaní narazilo do budovy. S poranením chrbtice a úrazom hlavy bola pacientka prevezená do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici,“ uviedla záchranná služba.
