Ateliér z Fakulty architektúry STU získal prestížne európske ocenenie
Projekt STU prezentovali v priestoroch Palazza Mora v rámci bienálnych výstav ECC a presadil sa v konkurencii 207 prác z 52 krajín.
Benátky 27. novembra (TASR) - Projekt „Vertikálny ateliér Gregor Varga Smatanová“ z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (FAD STU) v Bratislave získal na Bienále architektúry v Benátkach 2025 Cenu Európskeho kultúrneho centra (ECC Awards). Ocenenie mu porota udelila v kategórii Univerzitný projekt za výskumno-umeleckú prácu „Kaštiele a malé šľachtické domy na Slovensku“. TASR o tom informoval manažér STU pre komunikáciu s médiami Juraj Rybanský.
„Úspech ateliéru predstavuje významné medzinárodné uznanie pre slovenskú architektúru a pre FAD STU, ktorá dlhodobo podporuje témy kultúrneho dedičstva, regionálnej identity a udržateľnej obnovy,“ povedala prorektorka STU Katarína Smatanová.
Študenti a pedagógovia ateliéru v rámci projektu skúmajú zabudnuté šľachtické sídla naprieč Slovenskom – ich architektonické vrstvy, historické príbehy a potenciál pre nové formy života v 21. storočí.
Výskum projektu vedú autori v spolupráci s miestnymi komunitami, mimovládnymi organizáciami a Pamiatkovým úradom SR. Tím sa venuje dokumentácii objektov, analýze ich kultúrneho a krajinného kontextu, možnostiam adaptívneho opätovného využitia a ekologickej revitalizácii. Výsledkom je priestorové rozprávanie, ktoré prepája minulosť a prítomnosť a odhaľuje tieto objekty ako „tichých svedkov času, odolnosti a transformácie“, uviedlo ECC.
Ceny ECC udeľujú od roku 2010 a patria k najvýznamnejším oceneniam v oblasti architektúry, dizajnu a umenia. Každoročne vyzdvihujú projekty, ktoré prinášajú nové pohľady na priestor, ľudí, materiály či kultúrne dedičstvo a ktoré svojou invenciou posúvajú tieto disciplíny smerom k udržateľnejšej a premyslenejšej budúcnosti.
Odborná porota hodnotí originalitu, kvalitu prevedenia, schopnosť rozprávať príbeh a relevantnosť k aktuálnym témam. „Umelecký prejav, ktorý odráža laterálne myslenie študentov a fakulty a zároveň hovorí o jednoduchom koncepte adaptívneho opätovného využitia, dedičstva a ochrany,“ ocenil projekt Amit Gupta, jeden z členov poroty ECC zloženej z odborníkov.
