ATENTÁT NA PREMIÉRA: Prokurátorka podala obžalobu na Juraja C.

Bratislava 17. marca (TASR) - V prípade atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) podala v pondelok na Špecializovaný trestný súd prokurátorka Generálnej prokuratúry (GP) SR obžalobu na Juraja C. pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. TASR o tom informovala hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.



Jurajovi C. hrozí pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe doživotie.



Obžalovaný Juraj C. premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.