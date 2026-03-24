Atény žijú Dňom nezávislosti Grécka: Treba počítať s obmedzeniami
Uzávery v centre Atén ovplyvnia aj prevádzku mestskej hromadnej dopravy.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - V Aténach treba v utorok a stredu (25. 3.) počítať pre plánované oslavy Dňa nezávislosti Grécka s dopravnými obmedzeniami. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.
V dôsledku konania slávnostných sprievodov hlavným mestom budú od utorka poludnia do stredy rána uzavreté ulice Achilleos, Lenorman, Marnis, Karolou, Kallirois, trasy v okolí námestia Karaiskaki a prístupové cesty k Lycabettusu. Zároveň od stredy od skorých ranných hodín bude v centre mesta uzavretý široký okruh zahŕňajúci bulváre Vasilissis Sofias, Vasilissis Amalias, Panepistimiou, Stadiou, Patission, námestie Omonia, námestie Syntagma a Syngrou Avenue smerom k námestiu Syntagma vrátane priľahlých bočných ulíc.
Dočasné a postupné uzávery ciest a zákaz zastavenia a parkovania budú platiť až do ukončenia podujatí na úsekoch Vasilissis Amalias Avenue, Vasilissis Sofias Avenue (smerom na Syntagmu) Panepistimiou Street, Vasilissis Olgas Avenue a kľúčové spojovacie cesty. „Pre dopravu a parkovanie budú platiť osobitné obmedzenia v okolí Aténskej metropolitnej katedrály, kde sa uskutočnia slávnostné obrady. Uzavreté budú ulice Mitropoleos, Aiolou a Ermou,“ dodalo ministerstvo.
Uzávery v centre Atén ovplyvnia aj prevádzku mestskej hromadnej dopravy. V prípade metra bude centrálna stanica Syntagma uzatvorená až do ukončenia prehliadok, vlaky budú touto stanicou prechádzať bez zastavenia. Električková linka 6 nebude premávať po celej trase a električková linka 7 bude premávať na skrátených trasách.
Rezort varuje, že dopravné obmedzenia môžu zásadne ovplyvniť cestovateľské plány a potrvajú až do neskorých nočných hodín v stredu. „Počítajte s výraznými zdržaniami nielen v centre mesta, ale aj na hlavných diaľniciach v širšom regióne Attika,“ podotklo ministerstvo. Odporúča vyhýbať sa centru mesta a využívať alternatívne trasy, dôsledne sa riadiť pokynmi polície a sledovať aktuálne dopravné spravodajstvo. Radí tiež overiť si stav verejnej dopravy na oficiálnych cestovných poriadkoch a vyhýbať sa miestam so zvýšenou koncentráciou ľudí počas sprievodov.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Aténach na čísle +30 69 3240 8028 alebo Medzinárodné operačné krízové centrum ministerstva na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978. Núdzová linka rezortu diplomacie je k dispozícii nonstop.
V dôsledku konania slávnostných sprievodov hlavným mestom budú od utorka poludnia do stredy rána uzavreté ulice Achilleos, Lenorman, Marnis, Karolou, Kallirois, trasy v okolí námestia Karaiskaki a prístupové cesty k Lycabettusu. Zároveň od stredy od skorých ranných hodín bude v centre mesta uzavretý široký okruh zahŕňajúci bulváre Vasilissis Sofias, Vasilissis Amalias, Panepistimiou, Stadiou, Patission, námestie Omonia, námestie Syntagma a Syngrou Avenue smerom k námestiu Syntagma vrátane priľahlých bočných ulíc.
Dočasné a postupné uzávery ciest a zákaz zastavenia a parkovania budú platiť až do ukončenia podujatí na úsekoch Vasilissis Amalias Avenue, Vasilissis Sofias Avenue (smerom na Syntagmu) Panepistimiou Street, Vasilissis Olgas Avenue a kľúčové spojovacie cesty. „Pre dopravu a parkovanie budú platiť osobitné obmedzenia v okolí Aténskej metropolitnej katedrály, kde sa uskutočnia slávnostné obrady. Uzavreté budú ulice Mitropoleos, Aiolou a Ermou,“ dodalo ministerstvo.
Uzávery v centre Atén ovplyvnia aj prevádzku mestskej hromadnej dopravy. V prípade metra bude centrálna stanica Syntagma uzatvorená až do ukončenia prehliadok, vlaky budú touto stanicou prechádzať bez zastavenia. Električková linka 6 nebude premávať po celej trase a električková linka 7 bude premávať na skrátených trasách.
Rezort varuje, že dopravné obmedzenia môžu zásadne ovplyvniť cestovateľské plány a potrvajú až do neskorých nočných hodín v stredu. „Počítajte s výraznými zdržaniami nielen v centre mesta, ale aj na hlavných diaľniciach v širšom regióne Attika,“ podotklo ministerstvo. Odporúča vyhýbať sa centru mesta a využívať alternatívne trasy, dôsledne sa riadiť pokynmi polície a sledovať aktuálne dopravné spravodajstvo. Radí tiež overiť si stav verejnej dopravy na oficiálnych cestovných poriadkoch a vyhýbať sa miestam so zvýšenou koncentráciou ľudí počas sprievodov.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Aténach na čísle +30 69 3240 8028 alebo Medzinárodné operačné krízové centrum ministerstva na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978. Núdzová linka rezortu diplomacie je k dispozícii nonstop.