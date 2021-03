Atlas rómskych komunít 2019 vychádza knižne, prístupná je i databáza

Na snímke spoluautor publikácie Atlas rómskych komunít 2019 Ábel Ravasz počas online tlačovej konferencie Inštitútu Mateja Bela k jej vydaniu. Ide o jedinečný zdroj informácií ohľadom životnej situácie rómskych komunít na Slovensku. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 30. marca (TASR) – Tretia verzia Atlasu rómskych komunít, ktorej dáta prezentovali autori štúdie v roku 2019, vychádza v knižnej podobe. O publikovaní súhrnnej databázy i edícii knižného titulu informovali v utorok spoluautori štúdie Ábel Ravasz a Ľuboš Kovács.informoval bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ravasz, pod ktorého gesciou vznikla v poradí tretia štúdia o podmienkach života rómskych komunít. Vydanie knižnej formy vysvetlil Ravasz tým, že sa tak spoluautori rozhodli urobiť, keďže súčasné vedenie úradu rómskeho splnomocnenca k takejto aktivite nepristupovalo.Pripomenul, že analytický materiál zhromažďuje dáta, týkajúce sa socio-ekonomických, demografických, kultúrnych, vzdelanostných i zdravotných parametrov života rómskej menšiny a rôznych typov koncentrácií rómskej komunity na Slovensku.Na príklade témy, týkajúcej sa prístupu k pitnej vode, Ravazs poukázal na to, že štúdia prináša nielen popis skutkového stavu, porovnanie s majoritou a časové trendy, ale aj komparáciu v rámci jednotlivých typov koncentrácie rómskych komunít a porovnanie dostupnosti služby s jej reálnym využitím.Vyzdvihol zároveň recenzentov publikácie, ktorými boli spoluautori predchádzajúcich vydaní Atlasu rómskych komunít – Iveta Radičová, ktorá viedla tím pri tvorbe prvého Atlasu rómskych komunít v roku 2004 a Alexander Mušinka, ktorý je spolupodpísaný pod druhým atlasom z roku 2013.Pri zbere dát do Atlasu rómskych komunít 2019 oslovili 1177 obcí. Početnejšia rómska komunita žije v 804 obciach a mestách. Zber dát do atlasu sa uskutočňoval v regiónoch od decembra 2018 do marca 2019.