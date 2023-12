ATVS: Nový systém označovania obsahu bude prínosný pre divákov

Bratislava 27. decembra (TASR) - Nový systém deskriptorov prinesie jednotný a prehľadný spôsob označovania obsahu v televíznych programoch a upútavkách a bude prínosný pre divákov. V súvislosti so zavedením Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania od 1. januára 2024 to zdôraznili predstavitelia Asociácie televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS), ktorí zároveň oznámili informačnú kampaň k zavedeniu nového systému.



Predseda predstavenstva ATVS a generálny riaditeľ JOJ Group Marcel Grega vyzdvihol, že na jednotnom vzhľade samotných deskriptorov sa spolu s Ministerstvom kultúry (MK) SR zjednotil celý slovenský mediálny trh. "Dlhodobo sme upozorňovali na nesúlad pri ochrane maloletých v rôznych mediatypoch, kde sa často stávalo, že ten istý mediálny obsah mal iné značenie vhodnosti pre maloletých divákov napríklad v kine, na DVD nosiči, streamovacej službe alebo v lineárnej televízii. Novú vyhlášku preto vítame," uviedol. Generálny riaditeľ TV Markíza Peter Gažík doplnil, že zjednotené deskriptory budú výbornou pomôckou pre rodičov. "Budú lepšie informovaní o obsahu programov a ich vhodnosti pre maloletých," vyzdvihol.



Súkromné televízie združené v ATVS sa zároveň dohodli spolu s RTVS, Úniou filmových distribútorov, Združením prevádzkovateľov kín a Komisiou na ochranu maloletých na spoločnej informačnej kampani, ktorá bude sprevádzať zavedenie nového systému. "Cieľom kampane je predstaviť nové deskriptory divákom a pomôcť im zorientovať sa v nich. Veríme, že ocenia ich zrozumiteľnosť a jednotnosť," vysvetlila predsedníčka Komisie na ochranu maloletých Slavomíra Salajová.



Nová vyhláška MK SR o jednotnom systéme označovania vstúpila do platnosti v druhej polovici augusta, s účinnosťou od 1. januára 2024 zavádza zjednotené deskriptory označujúce hlavné kategórie obsahu, ktoré môžu byť pre svoju vhodnosť problematické. Ide o násilie, diskrimináciu, strach, závislosť, sex, vulgarizmy či nahotu. Tieto deskriptory môžu byť označované aj slovami, písmenami (N, D, S, Z, X, V, H) alebo piktogramami, pričom môžu mať rôzne farebné varianty. Označovanie obsahovými deskriptormi bude v prípade televízneho programu na začiatku alebo v elektronickom programovom sprievodcovi, v prípade upútavky v primeranom čase počas jej vysielania. Označovanie vekovej vhodnosti bude prítomné počas celého vysielania programu v prípade, ak nejde o program vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých.