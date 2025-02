Australian Pink Floyd prichádzajú do Bratislavy

Bratislava 28. februára (TASR) - Slávna tribute kapela The Australian Pink Floyd Show sa vracia na Slovensko. V rámci koncertnej šnúry Wish You Were Here 50Th Aniversary Tour sa predstaví v sobotu 1. marca v bratislavskej Tipos aréne. Turné kapela pripravila pri príležitosti 60. výročia založenia skupiny Pink Floyd a 50 rokov od vydania albumu Wish You Were Here.



V poradí deviaty album skupiny s názvom Wish You Were Here vyšiel 12. septembra 1975, v priebehu dvoch týždňov sa dostal na špicu rebríčka a v albumovej hitparáde sa udržal 89 týždňov. Okrem titulnej sú z tejto platne známe aj skladby Shine On You Crazy Diamond, Welcome to the Machine a Have a Cigar.



Formáciu The Australian Pink Floyd Show založili v roku 1988 v Adelaide, Južná Austrália. Ich živé vystúpenia sa pokúšajú obnoviť vzhľad, dojem a zvuk neskorších svetových turné Pink Floyd pomocou vizuálnych pomôcok, ako sú lasery, nafukovačky a veľký zobrazovací panel podobný Mr Screen. Australian Pink Floyd Show koncertuje po celom svete.



Slovenskí fanúšikovia majú v pamäti vystúpenie Austrálčanov 13. mája 2013 v Bratislave či predtým aj koncert v košickej Steel aréne.